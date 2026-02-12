Si FromSoftware n’a assurément pas attendu Elden Ring pour rencontrer un grand succès auprès du public, ce dernier aura néanmoins permis au studio japonais d’asseoir plus que jamais sa domination sur le genre auquel il a donné vie il y a maintenant près de deux décennies. Un genre qui, depuis, a été largement repris par d’autres studios, qui tentent généralement d’y apporter leur touche personnelle pour l’occasion. Et les créateurs de Lords of the Fallen 2 misent justement sur cela pour démarquer leur jeu de la concurrence.

Lords of the Fallen 2 dévoile son ambitieux système de combat

En effet, à l’occasion d’une longue vidéo publiée hier par CI Games, les développeurs du Souls-like sont notamment revenus sur le système de combat du jeu, qui promet d’accorder une attention particulière à la diversité des builds dont pourront bénéficier les joueurs. Un point qui, selon James Lowe, fait généralement défaut à FromSoftware. « Avec un jeu FromSoft, et je ne critique pas le studio, une fois que j’ai trouvé mon build, je le garde. C’est probablement celui que je vais utiliser pour toute l’expérience, et je ne vais pas le modifier » assure le directeur du jeu.

« Alors que dans Lords of the Fallen, j’ai quelques essais supplémentaires à faire pour expérimenter un peu plus et me dire ‘Tu sais quoi ? Je veux essayer le double maniement. Qu’est-ce que ça donne ?’. Et ce n’est pas que je ne suis pas attaché à mon build. Mais en tant que joueur, je me sens suffisamment confiant pour me dire : ‘Je vais m’amuser avec ça pendant quelques heures’. Ou encore : ‘Tu sais quoi, j’ai vraiment galéré sur cette rencontre, je vais essayer autre chose et voir comment ça se passe’ » explique le créateur de Lords of the Fallen 2.

Et c’est, à ses yeux, l’une des principales différences de ce jeu avec les productions de FromSoftware. « Je pense que Lords of the Fallen vous respecte pour cela également. Il vous récompense pour avoir essayé ces différents styles de jeu ». Voilà une bien belle promesse, donc, qui devrait sans aucun doute réussir à retenir l’attention des amateurs de Souls-like. Car si la maîtrise d’un build en particulier fait sans aucun doute tout le sel d’un jeu comme Elden Ring, le fait de pouvoir varier les plaisirs s’annonce également comme un atout intéressant.

Un Souls-like à surveiller

Reste maintenant à voir ce que cela donnera concrètement manette en mains. Car si Lords of the Fallen fait partie de ces Souls-like qui ont retenu l’attention de pas mal de joueurs ces dernières années, il n’a pour autant pas obtenu le même succès que des titres comme Lies of P, Black Myth Wukong ou encore Nioh 3. Cela dit, CI Games semble plus que jamais déterminé à faire bouger les choses avec Lords of the Fallen 2, dont la sortie est attendue pour cette année, sans plus de précision pour le moment. Réponse d’ici quelques mois, donc.

