À l’approche de sa sortie prévue en 2026, Lords of the Fallen 2 commence à se dessiner autant par ses images que par la manière dont CI Games choisit d’en parler. Présenté récemment aux Game Awards avec une nouvelle bande-annonce, le jeu a relancé l’intérêt des amateurs de Soulslike. Mais il a aussi mis en lumière une stratégie de communication particulièrement assumée de la part de sa direction...

Un projet Lords of the Fallen 2 repris en main en cours de développement

Développé par Hexworks, studio fondé en 2020, Lords of the Fallen 2 n’a pas connu un développement linéaire. Selon Marek Tyminski, certaines décisions prises lors des premières années du projet ne correspondaient plus à la vision actuelle de l’éditeur. Le dirigeant explique être intervenu plus directement à partir de fin 2024, reprenant un rôle actif dans la supervision créative. Depuis, plusieurs choix auraient été réévalués. Ce avec une priorité donnée aux retours des joueurs et à une lecture plus “traditionnelle” du genre Soulslike. Cette reprise en main tardive de Lords of the Fallen 2 éclaire aussi la communication actuelle, plus directe et volontairement tranchée.

Une parole publique très calculée

À la question d’un fan concernant la présence de personnages féminins attirants et de tenues plus révélatrices , Marek Tyminski a répondu sans détour, confirmant une approche qu’il qualifie de décomplexée. Au-delà de la réponse elle-même, c’est surtout la manière dont elle est formulée qui interpelle. Le PDG ne cherche pas à nuancer ni à détourner le sujet. Il assume une ligne claire, déjà exprimée par le passé, consistant à affirmer que le jeu Lords of the Fallen ne cherchera pas à répondre à des impératifs idéologiques extérieurs à son gameplay.

Cette posture s’inscrit dans une stratégie plus large, où la communication devient presque un marqueur identitaire du projet. CI Games n’en est pas à sa première prise de position publique sur ces sujets. Début 2025, l’éditeur avait déjà affiché son refus d’intégrer certains éléments uniquement pour répondre à des tendances du moment, une déclaration qui avait suscité autant de soutien que de critiques. Sans surprise, la communauté se montre divisée. Certains joueurs saluent un discours qu’ils jugent franc et aligné avec leur vision du jeu vidéo. D’autres estiment que cette communication détourne l’attention des véritables enjeux. À savoir la qualité du gameplay, l’équilibrage et l’identité propre de Lords of the Fallen 2 face à la concurrence du genre. Une déclaration qui fait jaser.

