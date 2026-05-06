Lords of the Fallen 2 vient de dévoiler ses fameuses héroïnes sexy et se « libère » de son « politiquement correct ». Les réactions ne se sont pas fait attendre, les fans critiquent en masse.

Lords of the Fallen 2 fait partie des gros jeux attendus en 2026 et dernièrement il fait beaucoup parler de lui. Ce n'est malheureusement pas pour nous dévoiler davantage de gameplay, ou pour parler de son univers, mais plutôt du design de ses personnages féminins. Il y a plusieurs mois, le PDG de CI Games Marek Tyminski avait affirmé que le jeu allait prendre un virage pour échapper au « politiquement correct et aux procédures de filtrage » qui auraient conduit à des choix non désirés. Si on écoute attentivement le monsieur, on peut lire entre les lignes que ce serait à cause de ça que le jeu n'aurait pas fonctionné autant qu'espéré. Mais maintenant qu'il a pleinement le contrôle du studio, il affirme être totalement impliqué et avoir commencé à « corriger de nombreuses erreurs », dont le design des personnages féminins, pas assez « sexy » et pas assez provocant visiblement.

Lords of the Fallen 2 dévoile ses personnages féminins « sexy » et non « politiquement correct »

« Vous vouliez de la férocité, vous vouliez de la beauté, vous vouliez de la provocation », le slogan du compte officiel parle de lui-même. Le nouveau design des personnages féminins de Lords of the Fallen 2 a été dévoilé, plus sexy et dénudé que jamais pour « répondre à la demande » d'une frange de la communauté d'après le studio, quitte à s'éloigner de sa propre direction artistique (celle que l'on voit lors des cinématiques). Cinq femmes ont été dévoilées, toutes ayant un rôle visiblement majeur dans le jeu :

Une justicière des ténèbres , guerrière d'élite et exécutrice, habillée d'une armure courte en cuir noir ébène et d'un casque aux longues pointes.

, guerrière d'élite et exécutrice, habillée d'une armure courte en cuir noir ébène et d'un casque aux longues pointes. La vampire Kalanthia , qui gère une sorte de théâtre de la torture en plus d'être la soeur et l'amante (oui, oui) d'un Seigneur.

, qui gère une sorte de théâtre de la torture en plus d'être la soeur et l'amante (oui, oui) d'un Seigneur. Orath , capitaine des Sérafs, une guerrière habillée d'une armure en or qui ne protège pas grand-chose.

, capitaine des Sérafs, une guerrière habillée d'une armure en or qui ne protège pas grand-chose. Une Prétresse Radieuse , équipée d'une armure et d'une tunique encore plus légère que la guerrière.

, équipée d'une armure et d'une tunique encore plus légère que la guerrière. La Chasseresse Tlesie à peine couverte d'une armure au design plus brute.









Les nouvelles héroïnes de Lords of the Fallen 2 dévoilée par le studio font polémique.

Des femmes « enfin féminines »

Le changement de ton est très marqué lorsqu'on le compare aux personnages du premier jeu, ou simplement des premiers designs partagés. Loin de l'aspect torturé et sale que nous laisse miroiter la direction artistique de Lords of the Fallen 2. Mais comme pour faire valider ses choix, le studio a fait appel à TheBackgroundNPC, une créatrice de contenu notamment spécialisée dans le design de personnages féminins et qui a d'ailleurs une position très franche sur le sujet.

Elle dénonce notamment le design d'un grand nombre d'héroïnes actuelles, pas assez féminines selon elle. Pour ce qui est de celle de Lords of the Fallen 2, elle aurait également eu un rôle de consultante en temps réel et aurait participé à l'élaboration de ces nouvelles héroïnes. Elle affirme notamment avoir demandé à ce que le focus soit davantage mis sur le décolleté d'Orath, tout en affinant sa silhouette et en ajoutant un petit collier, ce qui a été fait «sous ses yeux».

Un changement de design qui fait beaucoup réagir

Clairement, le studio a tout fait pour que cette révélation fasse du bruit et c'est ce qui s'est passé. Un grand nombre de joueuses, de joueurs, fans ou non, sont rapidement montés dans les tours. Certains critiquent d'entrée de jeu le design, mais beaucoup d'autres questionnent surtout les raisons qui ont poussé à un tel revirement qui s'éloigne finalement de l'identité de Lords of The Fallen 2 tel qu'il a été présenté à l'origine. Des fans se demandent également pourquoi un tel downgrade a été fait, et surtout la manière dont la communication a été faite. Des joueurs vont jusqu'à comparer le design actuel à des personnages génériques qui auraient pu être tirés de n'importe quel « free-to-play de bas étage ».

Quoi qu'il en soit, beaucoup regrettent les designs du jeu précédent qui avaient bien plus d'identité, et rappellent même à Lord of the Fallen 2 que les jeux FromSoftware, Elden Ring et Bloodborne en tête, représentent des femmes marquantes, belles et badass au possible sans avoir besoin de leur enlever de tissu. Notons que Lords of the Fallen 2 n'a pas encore de date de sortie, bien qu'il soit prévu pour cette année normalement, et que rien ne dit que les designs présentés soient définitifs. Toutefois, le PDG Mark Tyminski a déjà confirmé qu'il y aurait des femmes en tenues sexy et légères dans le jeu en répondant au commentaire d'un internaute.

Source : X, Youtube, wccftech