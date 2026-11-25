9 ans après un premier essai considéré comme très moyen, la licence Souls-like a eu droit à un reboot du même nom, Lords of the Fallen, en 2023, qui a connu une bien meilleure réception, malgré quelques problèmes au lancement, et un équilibrage critiquable, mais une mécanique assez unique sous la forme d'un monde existant sur deux plans. En parlant du chiffre 2, Lords of the Fallen 2, qui fait profil bas depuis un certain temps a enfin redonné des nouvelles, et plus précisément une fenêtre de sortie fixée pour le premier tiers de l'année prochaine, en attendant une date plus précise à venir dans quelques semaines.

Quelle fenêtre de sortie pour Lords of the Fallen 2 ?

C'est via un publication sur son compte X.com officiel que Marek Tyminski, fondateur et PDG de CI Games a récemment redonné des nouvelles de Lords of the Fallen 2, un Souls-like assez surveillé après un précédent opus globalement solide, et qui a connu un suivi post-lancement salutaire, riche en changements et nouveautés. Sa suite, qui entend à en croire les différents journaux des développeurs répondre aux critiques des joueurs sur son aîné, n'avait toutefois pas encore divulgué une donnée pour le moins importante : une date de sortie plus précise qu'un vague 2027.

C'est désormais officiel : Lords of the Fallen 2 arrivera donc courant avril 2027, comme l'indique donc la publication du PDG de CI Games sur X.com. Pour savoir quel jour exactement, le studio nous donne rendez-vous en décembre. Sans grand surprise, on se doute fortement que l'annonce de la date de sortie complète du jeu aura lieu à l'occasion des Game Awards 2026. Il s'agit donc du deuxième titre après Spyro A Realm Beyond qui confirme officiellement sa présence à la cérémonie de fin d'année organisée par Geoff Keighley, qui se tiendra pour rappel le 11 décembre 2026 extrêmement tôt chez nous.

Qu'attendre de cette suite du Souls-like attendu ?

Comme dans le précédent épisode, Lords of the Fallen 2 va nous plonger dans un vaste monde dark fantasy littéralement entre ombre et lumière, avec un plan « normal » et l'Umbral, son pendant ténébreux et habité par des créatures cauchemardesques. Notre personnage va de nouveau être un Porteur de Lanterne, capable grâce à cet artefact de percer le voile entre les deux dimensions, voire s'y plonger complètement pendant un temps, afin de débloquer des secrets dans le monde réel, affronter des boss uniques et récupérer de l'équipement et des pouvoirs autrement inaccessibles.

De ce qu'en ont dit les développeurs de Lords of the Fallen 2 dans des journaux dédiés, il faut s'attendre à d'importants changements dans cette mécanique de double dimension, avec notamment un Umbral offrant une expérience moins frustrante et pesante, quoique toujours punitive, mais plus satisfaisante à explorer.

Au-delà de cette mécanique propre à Lords of the Fallen 2, cette suite devrait également offrir une plus grande diversité de builds pour notre personnage en solo comme en coopération, et on l'espère des boss plus impactants que ceux du premier, qui offraient globalement un défi nettement inférieur à une simple expédition dans l'Umbral. Rendez-vous courant avril 2027 pour voir ce qu'il en est réellement, et dans quelques semaines pour savoir plus exactmeent quand.

Source : X.com