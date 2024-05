Les deux mastodontes du jeu mobile, Lords Mobile et Doomsday: Last Survivors, ont eu droit à leur Championnat du monde, et ce fut un énorme succès. Un véritable et beau moment pour l'histoire des deux jeux.

En ce mois de mai, l'éditeur de jeux IGG a marqué l'histoire en organisant les premiers championnats du monde SLG hors ligne pour deux de ses jeux stratégiques les plus populaires, Lords Mobile et Doomsday: Last Survivors. Cet événement, tenu à Phuket, en Thaïlande, a non seulement souligné l'importance croissante des jeux de stratégie en ligne dans l'arène e-sport, mais a également démontré la viabilité des tournois internationaux pour le genre. Un événement qui prouve une fois encore à quel point ces deux jeux sont des succès.

Un championnat unique en son genre pour Lords Mobile et Doomsday

Le championnat pour Doomsday: Last Survivors s'est déroulé le 18 mai, suivi de près par celui de Lords Mobile le 19 mai. Les qualifications ont attiré les joueurs du monde entier dont les meilleurs ont été sélectionnés pour participer aux championnats du monde. Ils sont venus concourir pour une cagnotte globale impressionnante de plus de 140 000 dollars pour chaque jeu, comprenant des récompenses en espèces, en monnaie de jeu, et des produits physiques. Les fans n'ont pas été en reste, avec la distribution de goodies et de cadeaux en jeu d'une valeur de 1000$ pour tous, la présence de cosplayers et la possibilité de participer à divers jeux interactifs.

Cerise sur le gâteau, l'événement a été enrichi par la présence d'Hafþór Júlíus Björnsson, célèbre pour son rôle de La Montagne dans la série Game of Thrones. Sa participation a ajouté une touche de spectacle, renforçant l'interaction avec le public à travers des mini-jeux et des séances photo. C'est toujours sympa et cela a donné une raison supplémentaire de participer.

L'organisation réussie de cet événement représente un tournant pour les compétitions de jeux SLG et montre la voie à suivre pour d'autres tournois à venir. IGG démontre ainsi son engagement non seulement envers le développement de ses jeux, mais aussi envers sa communauté de joueurs, en rapprochant les expériences virtuelles et réelles. Un signe qui ne trompe pas quant à l'engouement pour un titre. En effet, rien de mieux que de pouvoir rencontrer directement la communauté sur place pour se rendre compte de l'engagement autour de ces deux jeux.

Lords Mobile : un géant du genre

Lords Mobile, célèbre pour son dynamisme dans le secteur des SLG (jeu de simulation et de stratégie) depuis huit ans, continue de captiver une large audience grâce à des collaborations fructueuses et des innovations constantes. Le jeu a su évoluer en intégrant des éléments de divers genres pour rester pertinent dans un marché concurrentiel, ce qui se reflète dans ses chiffres de ventes toujours robustes.

Doomsday: Last Survivors innove aussi

Doomsday: Last Survivors, bien qu'étant un jeu plus récent, a déjà fait sa marque en célébrant son premier anniversaire avec un tournoi international. Le jeu combine habilement des éléments de stratégie en temps réel avec un thème de survie zombie, offrant ainsi une expérience fun qui a séduit une communauté internationale de joueurs.