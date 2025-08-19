C’était l’une des très bonnes surprises de 2023, le souls-like Lords of the Fallen va avoir le droit à une suite et on a même une fenêtre de sortie ! Le nouveau jeu est en effet venu passer une tête à la Gamescom 2025 avec un premier trailer absolument sublime qui vend déjà du rêve. Bonne nouvelle, il arrive très vite !

Lords of the Fallen 2 impressionne en vidéo et annonce une fenêtre de sortie

Plus de 2 millions d'exemplaires du premier jeu se sont écoulés, ce qui n’est pas mal du tout mine de rien. Le jeu a eu un peu de mal à décoller, mais les développeurs n’ont rien lâché et l’on bichonné. Grâce à sa mise à jour 2.0, le jeu a même eu le droit à une seconde jeunesse bienvenue. Une suite n’était pas forcément attendue, mais là voilà et elle arrive même hyper vite. Lords of the Fallen 2 est en effet prévu pour sortir dès 2026 sur PS5, Xbox Series et PC. La fenêtre de sortie n’est pas plus précise pour le moment malheureusement.

On ne sait pas non plus ce que nous racontera exactement ce nouvel épisode, si ce n’est qu’il se passera 100 ans après les événements du premier jeu. Pour l’heure, Le jeunous est vendu comme « un RPG d'action dark fantasy où des combats brutaux, à la manière de souls-like, rencontrent un monde divisé en son cœur. Combattez les ténèbres dans une aventure épique à travers un royaume en ruines.» Dans Lords of the Fallen 2, il sera donc certainement encore question de voyage entre deux univers comme dans le premier jeu. Il s'agissait d’ailleurs d’une des fonctionnalités les plus intéressantes du jeu et une vraie réussite artistique par ailleurs. On attendra désormais d’en voir encore davantage.

Source : Gamescom 2025