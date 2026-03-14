Bandai Namco a créé la surprise hier soir durant le Future Game Show avec une annonce hyper enthousiasmante pour les fans de Little Nightmares. C'est la suite qu'ils attendaient.

Cinq mois après la sortie du troisième volet, la licence Little Nightmares prépare déjà son retour. Contre toute attente, elle va très vite revenir sur vos écrans. Mais sa prochaine itération va prendre une forme nouvelle à laquelle les amateurs de jeu d'horreur devraient tout de suite adhérer. Ça s'annonce plus que prometteur, en plus de répondre à une véritable attente des fans des anciens jeux.

Little Nightmares prend un tournant encore plus terrifiant

Dans la nuit de jeudi à vendredi, nous avons pu assister au Spring Showcase 2026 du Future Games Show. Pendant plus d'1h30, les annonces de toutes sortes ont défilé, avec bien des surprises au rendez-vous. Parmi elles, une apparition inattendue de la licence Little Nightmares. Et, surtout, une apparition qui va tout de suite parler aux connaisseurs des épisodes développés par Tarsier avant le passage à Supermassive Games.

Après un Little Nightmares 3 apprécié sans pour autant faire l'unanimité, Bandai Namco semble vouloir renouer avec sa communauté. L'éditeur a en effet dévoilé un nouveau jeu qui sera officiellement la suite directe du deuxième épisode. Baptisé Altered Echoes, il nous plongera dans la peau de Dark Six, la part sombre réifiée de la précédente héroïne. Ce personnage enfin jouable sera alors à la recherche de son corps dans une aventure innovante pour la licence.

La plus grosse surprise dans cette annonce est qu'il ne s'agira pas d'un opus traditionnel. Le titre complet du jeu est Little Nightmares VR Altered Echoes, car il ce sera un jeu en réalité virtuelle. Pour la première fois, la licence passera du side-scrolling flatscreen à une immersion en 3D. Derrière cette immersion on ne peut plus horrifique, on retrouvera d'ailleurs un studio français, Iconik, qui avait auparavant sorti King Pong et Line of Fire. Le titre sera disponible très bientôt, le 24 avril 2026, sur Steam VR, PSVR 2 et Meta Quest 2.