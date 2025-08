Si les fans de Little Nightmares attendent de pied ferme la sortie du troisième opus le 10 octobre prochain, ils attendent aussi assurément beaucoup la sortie de Reanimal, le nouveau titre de Tarsier Studios. Et pour cause, les créateurs de Little Nightmares ont beau avoir laissé les clés de la franchise – sans doute malgré eux – à Supermassive Games, cela ne va pas les empêcher de sortir un nouveau titre qui y ressemble trait pour trait. Un titre qui, après avoir fait profil bas pendant un long moment, est aujourd'hui de retour avec de grandes nouvelles.

Un nouveau trailer et un collector pour Reanimal

En effet, c’est à l’occasion du THQ Nordic Digital Showcase que Reanimal s’est enfin rappelé à notre bon souvenir avec un nouveau trailer, qui met l’emphase sur l’ambiance cauchemardesque du titre. Une ambiance qui ne dépaysera absolument pas les fans de Little Nightmares, puisque ceux-ci pourront y retrouver tout ce qui a pu faire le succès de la licence susnommée, à savoir des environnements lugubres à parcourir, des énigmes à résoudre, et surtout tout un tas de rencontres terrifiantes auxquelles échapper.

Tant d’éléments qui seront alors à découvrir au premier trimestre 2026, à une date qui reste pour l’heure à préciser. Cela reste toutefois une très bonne chose pour Reanimal comme pour Little Nightmares 3, qui pourront ainsi s’épanouir chacun de leur côté en évitant une confrontation inutilement trop directe. Et puisqu’une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, Tarsier et THQ Nordic ont également profité de l’occasion pour annoncer l’arrivée d’une édition collector du jeu, disponible sur PS5, Xbox Series, PC et Nintendo Switch 2 au prix de 199.99€.

À l’intérieur de celle-ci : une édition physique de Reanimal, bien sûr, mais aussi le Season Pass avec l’accès à un futur DLC, un artbook au format papier, deux statuettes en PVC, un porte-clé, une map poster, des stickers et enfin une boîte de collection exclusive de haute qualité. Une bien belle édition, donc, qui devrait sans aucun doute faire plaisir aux collectionneurs et aux amoureux du travail de Tarsier. Les précommandes sont d’ailleurs d’ores et déjà ouvertes sur le site officiel de Reanimal.