Si vous êtes à la recherche d’un jeu façon Little Nightmares, alors ce nouveau titre est clairement fait pour vous, avec une vibe très proche et une atmosphère horrifique.

Le studio indépendant WereBuff a dévoilé une nouvelle bande-annonce pour Kumarn: The Wandering Spirit, un jeu d’aventure horrifique prévu sur PC via Steam, avec une sortie console à venir par la suite. Présenté comme un mélange entre tension et poésie macabre, le titre puise son inspiration dans les légendes et fantômes du folklore thaïlandais. Le titre est un peu dans la même veine que Little Nightmares.

Un héros à la fois mignon… et inquiétant pour ce Little Nightmares-like

Dans cette aventure, on incarne Kumarn, un petit esprit perdu dans un monde peuplé d’âmes vengeresses. Visuellement, le jeu rappelle l’ambiance oppressante de Little Nightmares, tout en ajoutant sa propre identité inspirée des mythes d’Asie du Sud-Est. Derrière son apparence adorable, Kumarn devra faire preuve de courage pour retrouver son chemin et, surtout, son compagnon : un zèbre spectral séparé de lui au début de l’histoire.

Le récit entraîne le joueur à travers des versions tordues de lieux emblématiques de la Thaïlande. Sur la route, il croisera des esprits issus de légendes séculaires, comme Mae Nak, le Krasue ou encore Phi Ta Khon. Ces créatures, tantôt fascinantes, tantôt terrifiantes, incarnent l’essence même du folklore local, rarement exploré dans le jeu vidéo. On s'éloigne de Little Nightmares à ce niveau.

Entre discrétion et énigmes

Kumarn: The Wandering Spirit mise sur une alternance entre infiltration, résolution de puzzles et exploration narrative. Le jeu est découpé en six chapitres, chacun offrant une direction artistique unique, afin de varier les atmosphères et les défis. La progression repose sur l’observation et la prudence : affronter les esprits de face n’est pas une option, et il faudra donc ruser pour survivre. Pour le coup, ici, cela se rapproche de Little Nightmares.

Les visiteurs de la Gamescom 2025 pourront découvrir le jeu en démo au Thai Pavilion (Hall 3.2 B010 #8). L’occasion de constater de près ce mélange singulier entre esthétique « mignonne » et horreur folklorique, qui pourrait bien séduire les amateurs d’expériences atypiques.

Source : WereBuff