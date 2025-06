Alors que beaucoup de joueurs espéraient avoir de ses nouvelles à l’occasion de la Summer Game Fest, c’est finalement sans la moindre information concernant Little Nightmares 3 que nous sommes ressortis de cette période de conférences. Forcément, cela n’a donc pas manqué de susciter quelques interrogations, surtout compte tenu du fait que le titre de Supermassive Games est attendu pour cette année. Mais plus de peur que de mal finalement, car celui-ci aura en fait le luxe de se payer un temps de communication dédié très prochainement.

Little Nightmares 3 va bientôt se remontrer

En effet, Bandai Namco vient tout juste de le confirmer, Little Nightmares 3 se montrera plus en détails lors d’un Little Nightmares Showcase organisé la semaine prochaine, le 24 juin à 21h (heure française) plus précisément. Et si l’éditeur n’a pas tenu à préciser le contenu exact de la conférence, nous devrions au moins avoir droit à un nouveau trailer, sans doute accompagné de quelques images de gameplay et, on l’espère, d’une nouvelle date de sortie. Car rappelons-le, ce troisième opus était initialement attendu pour 2024 avant d’être reporté.

D’ailleurs, en lisant un peu entre les lignes, il se pourrait que la sortie de Little Nightmares 3 soit en réalité bien plus proche qu’on ne l’imagine. C’est en tout cas ce que pourrait laisser entendre le texte qui accompagne l’annonce de la conférence, qui dit alors : « Quelque chose d’inquiétant se prépare. C’est plus proche que vous ne le pensez. Êtes-vous prêts à l’affronter, les petits ? ». Peut-on s’attendre à une sortie de Little Nightmares 3 au cours de l’été, ou au moins dès la rentrée ? À ce stade, rien n’est impossible. Même s’il ne s’agit bien sûr que d’une simple spéculation de notre part.

D’autres surprises au programme ?

Autre élément intéressant à retenir de cette annonce : Bandai Namco parle bien d’un Little Nightmares Showcase, et non d’un Little Nightmares 3 Showcase. Se pourrait-il, donc, que d’autres annonces soient au programme ? Là encore, cela semble plus que probable. Il pourrait alors être question de l’officialisation de Little Nightmares Enhanced Edition, la version PS5 et Xbox Series du premier opus déposée auprès de l’ESRB en 2023 sans jamais être publiée jusqu’à présent. Réponse d’ici quelques jours.