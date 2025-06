Little Nightmare 3 nous a enfin dévoilé sa date de sortie et avait également une tonne de surprises à nous annoncer pour toute la licence. Les fans vont clairement adorer.

À côté des très grosses productions de l’année, une licence extrêmement appréciée reviendra nous faire trembler : Little Nightmare. En octobre 2025, Little Nightmare 3 débarquera sur consoles et PC avec une aventure inédite pour la franchise, puisque jouable en coopération. Histoire de faire monter la sauce, le jeu s’est offert une longue présentation lors d’un showcase dédié et ça donne furieusement envie.

Little Nightmare 3 nous donne une date de sortie !

Little Nightmare 3 reprend les codes des deux précédents opus, à savoir, une aventure flippante et terriblement anxiogène, des héros de petite taille aux allures d’enfant terrifié et quelques par terrifiant, ainsi que des ennemis, généralement immenses et dérangeants. Pour ce nouveau volet, le jeu sera toutefois jouable en coopération. Les personnages évoluent en duo pour se sortir de mauvaises passes et le gameplay devrait d’ailleurs mettre l’accent sur la coopération à l’instar d’un It Takes Two, dans l’idée.

L’infiltration et les ambiances anxiogènes seront bien de la partie, en témoignent une dérangeante session de gameplay dans un carnaval bien glauque peuplé de géant boursouflé et de créature étrange. l'occasion d'en découvrir quelques mécaniques de jeu liées à l’infiltration, mais aussi à la collaboration pour des phases de plateforme notamment.

A plus d’un titre, le jeu donne envie et devrait satisfaire les fans de la première heure. Little Nightmare 3 sera dispo dès le 10 octobre 2025 sur PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One et PC. Des version Nintendo Switch 1 et Nintendo Switch 2 sont aussi prévues mais elles arriveront plus tard.

De très belles surprises pour les fans

Comme si une bonne nouvelle n'était pas suffisante, le studio nous a annoncé l'arrivée d'une version ultime de Little Nightmare premier du nom sur PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 et PC. Le jeu est disponible dès maintenant pour tout ceux qui précommanderont l'une des éditions dématérialisées de Little Nightmare 3, sinon il faudra attendre le 10 octobre 2025 pour en profiter.

À côté de ça, Little Nightmare et son univers vont s’étendre sur plusieurs formats. Un jeu VR, Little Nightmare VR Altered Echoes a été annoncé, mais sans date ni image pour le moment. Plusieurs projets écrits ont aussi été présentés, avec une bande dessinée, qui sortira également en octobre et un roman d’horreur pour jeune adulte actuellement en écriture. Un projet secret est également en préparation bien qu’on ne sache pas encore vraiment ce que ce sera si ce n'est qu'il sera en stop motion. Le premier aperçu laissant entrevoir une jeune fille et sa terrifiante maison de poupée a de quoi mettre l’eau à la bouche.

Little Nightmare VR Altered Echoes

Rediffusion du Showcase en intégral