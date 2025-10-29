Cinq ans après la fondation de son nouveau studio, l’ex-créateur de Just Cause nous donne enfin un aperçu de son prochain jeu, qui n’est pas sans rappeler un certain GTA 4.

Avec plus de 200 millions d’exemplaires écoulés à ce jour, GTA 5 est incontestablement l’un des titres les plus populaires de la franchise de Rockstar Games, et même de l’industrie du jeu vidéo dans son ensemble. Pour autant, s’il y a bien un jeu qui n’a pas à rougir face à ce dernier, c’est GTA 4. Et l’engouement autour d’un potentiel remaster, qui fait l’objet de multiples rumeurs depuis des mois, est là pour en témoigner. Mais à défaut de se voir officialisé pour le moment, un autre jeu en développement pourrait bien retenir l’attention des fans de GTA 4.

Liquid Swords nous donne un aperçu de son premier jeu

En effet, cinq ans après avoir annoncé l’ouverture de son nouveau studio, Liquid Swords, Christofer Sundberg vient tout juste de dévoiler un court et énigmatique extrait de son premier jeu, dont on ignore encore le nom. Tout ce que l’on sait, c’est qu’il s’agira d’un jeu en monde ouvert plus ou moins inspiré de Max Payne, dont l’objectif sera notamment d’offrir une nouvelle approche du genre policier en monde ouvert. Une description alléchante, donc, dont les premières images ne sont pas non plus sans nous rappeler un titre comme GTA 4.

Car l’extrait publié par le studio a beau n’être qu’un enchaînement d’environnements pendant dix secondes, il est difficile de ne pas y retrouver l’ambiance du jeu de Rockstar Games. Tant dans le côté industriel qui ressort de la ville, qui n’est pas sans rappeler certains quartiers de Liberty City, que dans la palette de couleurs utilisée, aussi froide que ne l’était celle de GTA 4. Et quand on sait que Sundberg travaillait autrefois sur Just Cause chez Avalanche Studios, qu’il avait également fondé, il est d’autant plus difficile de ne pas faire le rapprochement.

Surtout quand on ajoute également l'énigmatique description qui accompagne la vidéo à l’équation, dans laquelle on lit alors : « L’espoir a disparu. La violence paie le loyer. Installez-vous confortablement ». Bref, s’il est sans doute encore un peu trop tôt pour crier au GTA-like, le premier titre de Liquid Swords semble malgré tout ouvertement en prendre la direction. Et ce ne sont sans doute pas les fans de GTA 4 qui vont s’en plaindre. Espérons maintenant que le studio sera prochainement en mesure de nous en dire davantage sur son mystérieux projet.

Source : Liquid Swords