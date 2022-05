Non, ceci n'est pas une vidéo tournée au smartphone dans la réalité, mais bien une démo 100% virtuelle en temps réel dans l'Unreal Engine 5 qui se déroule dans une station de train, on imagine cependant que le mouvement de la caméra a été motion capturé pour accentuer le réalisme au maximum. Eh oui, j'en entends déjà certains dire que ce n'est qu'une démo et qu'il va falloir attendre quelques années pour avoir ce résultat dans un vrai jeu, et vous avez raison !

Commencez-vous à comprendre le potentiel fou de ce moteur surpuissant ?

Par subjectn qui précise ceci : "Voici mon dernier environnement, basé librement sur une gare de train réelle à Toyama, au Japon. L'environnement tourne sous Unreal Engine 5, éclairé avec Lumen. Je n'ai pas utilisé de Nanite. J'ai travaillé sur toute la modélisation, la texturation, l'éclairage et l'animation pour cette vidéo. La seule exception est le feuillage, qui provient de Quixel Megascans."

DÉCOUVREZ TOUTES NOS IMAGES DU JOUR ICI

Rendez-vous demain pour une nouvelle image !