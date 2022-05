Voici un joli hommage au Konami Code réalisé par Zippo Manufacturing Company.

Le saviez-vous ? Le code Konami est l'un des tout premiers code de triche, et surtout le plus célèbre, de l'histoire du Jeu vidéo, apparu en 1986 sur Gradius. Ce dernier est présent dans plus de 150 jeux à l'heure actuelle.

