Voici deux comparatifs graphique très complets réalisés par ElAnalistaDeBits et Digital Foundry qui nous montrent un verdict sans appel : la version PS5 de The Callisto Protocol a été (malheureusement) privilégiée au détriment de la version Xbox Series X qui est pourvue d'une absence notable de reflets ray tracing ainsi que de quelques problèmes de framerate, et surtout... de la version PC qui souffre d'une optimisation lamentable.

Ajoutez à cela les avantages non superflus qu'apporte la DualSense avec ses gâchettes à retour de force bien exploitées, ainsi que le haut parleur qui, pour ce jeu, offre une immersion supplémentaire... si vous possédez les trois plateformes, il n'y a (à ce jour) pas d'hésitation à avoir. Car oui, encore une fois, sans maitrise de l'optimisation, la puissance n'est rien.

