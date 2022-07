À l'occasion de sa sortie le 19 juillet sur PS5, PS4 et PC, le jeu indé le plus attendu de l'année STRAY (édité par Annapurna Interactive et développé depuis 2015 par les français de BlueTwelve Studio), s'est associé avec la marque Travel Cat. Une association qui va vous permettre de vagabonder avec votre chat non virtuel dans un style "futuriste" aux couleurs du jeu, tout simplement ! Le prix de ce sac de transport et du harnais ? 251 euros, allez-vous craquer ?

