Comme vous allez le constater dans les vidéos ci-dessous, le premier verdict est un peu amer pour l'un des avantages phares du service Premium du PlayStation Plus qui débarque le 22 juin prochain en Europe. En effet, les experts en décryptage graphique sont unanimes, les émulateurs PS1 et PS2 ne sont pas au niveau des espérances (aucun jeu en 4K sur PS5 par exemple), et du prix de l'abonnement. Il reste donc encore du chemin à parcourir pour Sony afin de proposer une rétrocompatibilité à la hauteur de ce que propose Microsoft.

PS Plus Premium : tout savoir avant le lancement (avantages, jeux, prix...)

Comparatifs réalisés par ElAnalistaDeBits et Digital Foundry.

