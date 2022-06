Ce samedi 4 juin 2022 fera certainement date dans l'histoire de l'esport français, en effet, imaginez une énorme salle emblématique accueillant 15 000 spectateurs vibrants aux exploits sportifs des meilleurs pilotes mondiaux (alias les "extraterrestres") de Trackmania, le tout animé par un Zerator qu'on ne présente plus... imaginez !

Si vous n'aimez pas l'esport car généralement vous ne comprenez rien à ce qu'il s'y passe à l'écran, eh bien vous voilà au bon endroit. Cette compétition a été créée pour offrir un spectacle compétitif compréhensible par le plus grand nombre, à l'inverse d'un League of Legends, le grand public peut suivre et ressentir sans aucun problème les exploits des sportifs. En bref, tous les ingrédients sont là pour une possible future diffusion à la TV durant les JO de 2024 par exemple, ceci serait plutôt sympathique non ?

En attendant la grande finale ce samedi à 18h à Bercy qui sera bien évidemment diffusée en direct sur la chaine twitch de Zerator, voici les qualifications qui ont eu lieu il y a quelques semaines pour vous mettre dans le bain.

Tout comme le sport traditionnel peut procurer des émotions pour le commun des mortels, le concept de la Trackmania Cup créé par Adrien Nougaret (alias ZeratoR) a aussi cette faculté encore bien trop rare dans l'esport.

En vous souhaitant un bon visionnage à toutes et à tous !

