Et si, pour le bien des joueurs, le crossplay était dorénavant comme ceci (voir l'image ci-dessous), ou bien avec une option intermédiaire "consoles seulement". Pourquoi ? Eh bien un joueur PlayStation qui voudrait jouer avec son amie joueuse Xbox aimerait avoir la possibilité de ne pas rencontrer des joueurs PC où, sur certains jeux, le clavier/souris apporte un avantage certain et les tricheurs sont nombreux. Tout simplement ! Et vous, approuvez-vous cette idée émanant du peuple de Reddit ?

