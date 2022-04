Quand, pour ses 20 ans en Écosse, Xbox décide de s'associer avec l'expert en conception de kilt Gordon Nicolson Kiltmakers, cela donne ceci ! Concernant l'hygiène pour les possesseurs de mains moites, pas de problème puisque cette édition n'est malheureusement pas destinée à la vente.

- Point culture -

Le kilt était un vêtement associé à l'armée : avant 1792, ceux qui voulaient porter le kilt dans les Lowlands ou en Grande-Bretagne devaient rejoindre l'armée britannique. Non seulement le kilt permet des mouvements plus fluides qu'un pantalon, mais il est aussi plus facile à fabriquer. (source : coeur-ecosse.com)

