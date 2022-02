Prenez GTA V, ajoutez-lui "quelques" mods, et le tour est joué ! Rendez-vous dans "quelques" années pour comparer le travail des moddeurs avec celui de Rockstar Games qui a (enfin !) confirmé le développement de Grand Theft Auto 6, alors que le remaster du remaster du remaster du remaster de GTA V n'arrivera sur PS5 et Xbox Series que le 15 mars prochain avec du HDR, du Ray Tracing, de la 4K et du 60fps. De quoi habituer nos yeux pour ne pas être trop choqué par plus d'une décennie d'évolution graphique et donc deux générations d'écart, car oui il faut le rappeler : GTA V était sorti en septembre 2013 sur PS3 et Xbox 360.

