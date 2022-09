À voir aussi : Call of Duty : ça vire au règlement de comptes entre PlayStation et Xbox

JV fiction (ou pas ?) : nous sommes en 2027, la licence Call of Duty n'est plus disponible sur PlayStation, et donc par conséquent la plus grosse migration de joueurs de l'histoire du Jeu vidéo va avoir lieu. Afin de "faire passer la pilule", pour la sortie de Call of Duty Modern Warfare 4 disponible day one dans le Game Pass, en plus d'une baisse de 100€ pour ses consoles Xbox Series S/X déjà âgées de 7 ans (alors que la PS5 a dépassée la barre des 1000€), Microsoft annonce cette nouvelle manette aux sticks symétriques à un prix attractif de 29,99€ :

Coup de génie marketing pour séduire les joueurs PlayStation habitués à leur DualShock/Sense depuis toujours ? Ce scénario vous semble-t-il plausible ? Dites-nous tout dans les commentaires, et proposez aussi votre fiction si le coeur vous en dit !

