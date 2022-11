Depuis quelques semaines, de plus en plus de stock de PS5 apparaissent à travers le monde, serait-ce un signe de fin de pénurie ? Peut être bien que oui, les fêtes de fin d'année approchent et Sony ne cesse d'augmenter la production pour tenter de répondre la demande toujours aussi forte. Alors pour ceux qui cherchent encore ce graal à mettre sous le sapin de Noël, force à vous et ne lâchez rien !

