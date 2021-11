Grand Theft Auto The Trilogy The Definitive Edition serait-il atteint du "syndrome Cyberpunk 2077" ? Il semblerait bien que oui, et ce pour le plus grand malheur des joueurs qui n'ont pas hésité à manifester leur mécontentement sur Metacritic... GTA Trilogy réussit le triste "exploit" de détrôner la note de 0,6 de Warcraft III Reforged avec un score ... de 0,5 sur PC (à noter que la note ne dépasse également pas le 1 sur toutes les autres plateformes). Et vous, avez-vous rencontré des bugs ?

