Depuis quelques jours, la mission à Amsterdam dans Call of Duty Modern Warfare 2 semble faire un "effet waouh" sur les joueurs qui font la campagne solo en accès anticipé. Et pour se rendre compte du travail effectué par les développeurs, voici un comparatif très complet réalisé par le vidéaste ElAnalistaDeBits, plutôt bluffant non ?

DÉCOUVREZ TOUTES NOS IMAGES DU JOUR ICI

Rendez-vous demain pour une nouvelle image !