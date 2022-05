N'est-ce pas trop... mignon ? Et là, une seule question vous vient à l'esprit : "quel est le nom de ce jeu pour que je puisse faire la même chose". Eh il s'agit de Sakuna: Of Rice and Ruin, un jeu qui mélange l'action en défilement horizontal avec un système d'artisanat et de simulation agricole complexe, au sein d'une histoire prenante dans laquelle notre héroïne tente de trouver sa place dans le monde. Rien que ça oui.

via Gfycat

Via

DÉCOUVREZ TOUTES NOS IMAGES DU JOUR ICI

Rendez-vous demain pour une nouvelle image !