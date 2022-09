SEGA a bien vu l'appétence des occidentaux pour sa franchise et va sortir, pour la première fois, Yakuza Ishin hors du Japon avec un remake Like A Dragon Ishin.

Ça y est ! Après de nombreuses hésitations, de « oui, non », SEGA fait le pari d'annoncer Like A Dragon Ishin. Le remake de Yakuza Ishin.

Like A Dragon : Ishin, le remake PS5 et PS4 de Yakuza Ishin

L'énorme succès de Ghost of Tsushima est en train de conforter bon nombre de studios d'aller dans cette direction. Car oui, les jeux de samouraïs / qui ont pour décor le Japon féodal intéressent beaucoup les joueurs. De ce fait, après avoir vu les différents retours des joueurs, SEGA s'est motivé à ressortir Yakuza Ishin.

Un épisode résolument à part étant donné qu'il se déroule en 1860. « Dans le Kyo des années 1860, un samouraï solennel lutte pour la justice et s'apprête à changer le cours de l'histoire du Japon. Dégainez votre sabre pour rejoindre la révolution dans cette aventure historique enflammée ».

Dans Like A Dragon Ishin, vous aurez le choix des styles. Plutôt épée ? Le style « Épéiste » est pour vous. Plutôt armes à feu ? Le « Tireur » vous conviendra davantage. On peut même mélanger les deux avec le style « Danseur fou ». Enfin ceux qui font parler leurs poings s'orienteront vers le « Bagarreur » . Un tigre pourra aussi être invoqué pour croquer les ennemis.

La puissance de l'Unreal Engine

Pour ce remake de Yakuza Ishin, le studio a eu recours à l'Unreal Engine 4 d'Epic Games.

Like a Dragon: Ishin est le premier titre de RGG Studio à avoir été conçu sur Unreal Engine 4, donnant au jeu une qualité graphique époustouflante, digne de la franchise Like a Dragon. Développer le jeu sur Unreal Engine 4 donne accès à de nouvelles textures et à d’autres détails graphiques inédits qui rendent l’histoire captivante de Ishin l’un des contes les plus cinématographiques du portfolio de RGG.

Like A Dragon Ishin sortira en février 2023 sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC.