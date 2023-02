Yakuza Like a Dragon Ishin annonce un DLC avec l'un des personnages iconiques de la saga. Une démo a aussi été mis en ligne pour tester le jeu gratuitement avant sa sortie.

Yakuza Like a Dragon Ishin a fait plusieurs annonces en amont de son lancement le 21 février 2023 sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC.

Une démo gratuite de Yakuza Like a Dragon Ishin

SEGA et Ryu Ga Gotoku Studio ont publié une démo gratuite pour Yakuza Like a Dragon Ishin sur PS5, Xbox Series X|S et PC (Steam). D'après les informations, cette version d'essai devrait délaisser l'histoire du jeu afin de se concentrer davantage sur les combats. Des hordes d'ennemis se jetteront sur Ryoma Sakamoto, le personnage principal, au temple Kiyomizu, tandis qu'il affrontera également trois guerriers en armure.

Au cours des années 1860 à Kyo, l'inégalité règne en maître, mais un samouraï justicier va infléchir le cours de l'histoire. Dans la peau de Ryoma Sakamoto, vous vous rendez à Kyo pour trouver le meurtrier de votre père, vous innocenter d'un meurtre que vous n'avez pas commis et laver votre honneur. Ce faisant, vous mettrez un terme à l'ère des samouraïs et changerez à jamais la face du Japon.

L'éditeur japonais nous informe également qu'en s'abonnant à sa newsletter, les joueurs recevront deux armes : le Katana briseur d'os et le Katana goutte d'eau. Ce petit cadeau pourra être réclamée jusqu'au 20 mars prochain.

Kazuma Kiryu s'invite dans le jeu

Même s'il se déroule en 1860, Yakuza Like a Dragon Ishin mélangera plusieurs époques grâce à un DLC Kazuma Kiryu, le héros emblématique de la série. Un skin qui est inclus dans l'édition deluxe numérique.