Un projet de longue date pour la licence Life is Strange semble enfin sur le point de se concrétiser, mais ça divise encore les fans à plus d'un titre.

Dotée d'une véritable aura dans l'univers du gaming, la licence Life is Strange continue de faire briller les yeux des fans. Malgré des épisodes qui ne convainquent pas aussi fortement que les tous premiers, nés des esprits du studio Don't Nod, Square Enix ne lâche pas ce titre qui va prochainement prendre son envol pour une aventure qu'on pensait abandonnée. Cependant, la grande annonce ne réjouit pas tout le monde.

Une annonce d'exception pour Life is Strange

À sa sortie, Life is Strange a été un véritable tremplin pour Don't Nod, soutenu par Square Enix. Après deux opus et un spin-off, le studio français a cédé son bébé à l'éditeur japonais qui travaille avec le studio Deck Nine à faire perdurer cette licence fantastique très appréciée des joueuses et joueurs.

À l'avenir, la licence va même connaître un grand rebondissement. Après son adaptation sous forme de bande-dessinée, c'est désormais officiel : une série Life is Strange verra le jour pour Prime Video. Encore à ses prémisses, nous savons qu'elle sera co-produite par Square Enix, Amazon MGM, LuckyCharp (la société co-fondée par Margot Robbie) et Story Kitchen. Enfin, elle a été commandée à partir d'un scénario de Charlie Covell, à qui on doit l'écriture de la série Netflix The end of the f***ing world.

A priori, cette seérie aurait pour projet d'adapter le premier Life is Strange. Dès lors, nous y suivrions l'aventure de Max Caulfield, une jeune étudiante en photographie qui se découvre dotée du pouvoir de remonter dans le temps à l'occasion d'un événement tragique. Entre affaire de disparition sur le campus et événements surnaturels, les choix de la jeune femme vont avoir de lourdes conséquences...

Des réactions mitigées chez les fans

Autant, une part des fans se montre déjà très enthousiaste à cette annonce sur les réseaux sociaux. Certains ont même déjà fait part de leur casting, pointant en direction de l'actrice Emma Myers, vedette de la série Mercredi, pour incarner l'héroïne de Life is Strange. Elle-même a confié son intérêt pour le projet ! Autant, une autre frange des joueurs est sur la réserve, inquiète de la manière dont sera transposé ce jeu à choix dans un médium non-interactif1. Pourtant, les comics officiels ont su prouver qu'avec un peu d'astuce, on pouvait s'en sortir brillamment.

Cela dit, pour relever le défi, il faudra réussir à avoir une narration solide. Or, plusieurs fans ont aussi soulevé un point qui leur semble problématique : le fait que les équipes qui ont donné naissance à la licence ne soient pas impliquées. Christian Divine, scénariste des deux premiers Life is Strange ainsi que du spin-off préquel Les Aventures Extraordinaires de Captain Spirit, a eu la même réaction.

C'est en effet généralement rassurant de voir les créateurs au moins occuper une place de consultant sur une adaptation. Mais, compte tenu des remous au moment de céder Life is Strange à Square Enix, on ne s'étonnera pas de voir Don't Nod écarté du projet. De plus, ce genre de collaboration n'est pas toujours gage de succès. La preuve encore dernièrement avec des retours en deçà des attentes pour la saison 2 de The Last of Us, alors que les co-scénaristes du jeu original étaient aux manettes. L'essentiel est de trouver des équipes de production qui comprennent l'œuvre et sauront lui rendre honneur. Charlie Covell, déjà habituée au processus d'adaptation, semble être un choix de bon augure. Croisons les doigts pour la suite.