Alors que Deck Nine et Square Enix ont visiblement tenu à éviter tout spoiler en amont de la sortie de Life is Strange Reunion, les leaks commencent déjà à circuler.

11 ans après leurs adieux déchirants à la communauté, non pas sans un petit retour dans le passé à l’occasion du DLC Farewell du spin-off Before the Storm, Max et Chloe vont de nouveau être réunies à l’écran. Dans un futur plus lointain à l’occasion de la série Prime Video, mais, surtout l’un des duos les plus iconiques du jeu vidéo moderne se partagera l’affiche de Life is Strange Reunion, le cinquième jeu principal de la licence. Le compte à rebours est lancé jusqu’à 17h, ce 26 avril 2026, pour une ultime aventure en leur compagnie, mais si vous faites partie des impatients, une mise en garde importante s’impose.

Les leaks de Life is Strange Reunion sont déjà là

Les Français devront attendre 17h tapantes pour découvrir ce que Square Enix présente comme l’ultime chapitre de Life is Strange en compagnie de Max et Chloe. Mais alors que tout le monde attend, nous y compris, et non, il n’y aura donc pas de test de notre côté avant la sortie, certains chanceux ont d’ores et déjà leur version physique entre les mains depuis hier. Et culture m’as-tu-vu, je-veux-mes-cinq-minutes-de-gloire, d'Internet oblige, les spoilers s'inventent déjà sur les réseaux sociaux. Si vous comptez jouer à Life is Strange Reunion, prenez donc garde, les leaks ont déjà commencé à se répandre depuis hier, et les spoilers vont vite arriver.

Une problématique qui sévit de plus en plus à chaque lancement, mais qui est d’autant plus problématique qu’un titre narratif s’apprécie surtout pour sa découverte et son histoire. Pour éviter de vous gâcher le jeu à quelques heures de sa sortie, on vous recommande d’éviter au maximum les réseaux sociaux, ou en tout cas d’appliquer toutes les précautions d’usage en bannissant certains mots-clés.

On vous recommande donc de masquer au possible les mots Life is Strange, Max, Chloe et bien d’autres sur les réseaux sociaux, jusqu'à ce que vous puissiez y jouer. Pour ce faire, voici la marche à suivre pour Twitter par exemple :

Ouvrez les paramètres

Allez dans « Confidentialité et sécurité »

Se rendre dans « Masquer et Bloquer »

Ajoutez toutes les variations possibles du mot-clé (Life is Strange, LIS, LISleak, Life is Strange Reunion, Chloe, Max, Max Caulfield etc…)

Quant à TikTok, voici la marche à suivre :