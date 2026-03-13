Life is Strange Reunion, le 5ᵉ volet de la licence éditée par Square Enix, dévoile son gameplay dans une séquence qui va rappeler des souvenirs aux fans.

Nous sommes à moins de deux semaines de la sortie de Life is Strange Reunion. Le cinquième volet des aventures fantastiques imaginées par Don't Nod et reprises par Deck Nine s'annonce très prometteur pour les fans. En effet, il marquera le grand retour du duo du tout premier opus, formé par Max Caulfield et Chloe Price. Leur complicité s'illustre encore un peu plus avant le lancement dans une séquence de gameplay inédite.

Life is Strange Reunion dévoile son gameplay lors d'une Mascarade Party

Hier soir se tenait l'édition printanière du Future Games Show. La conférence a été riche en avant-premières et en présentations. Parmi les éditeurs qui ont répondu présent, nous avons pu compter sur Square Enix. Ce dernier avait en réserve un nouveau trailer pour le futur Life is Strange Reunion. Cette fois, ce n'est pas l'histoire qui est au premier plan mais plutôt le gameplay.

Dans cette séquence intitulée « Mascarade Scene », Max et Chloe cherchent à s'infiltrer dans une fête organisé par la société étudiante Abraxas sur le campus de l'Université Caledon. Un contexte qui rappelle déjà la soirée du Vortex Club du premier Life is Strange et même le début du prequel Before the Storm — soit deux situations qui impliquaient justement les « partners in time ».

Pour se mêler à cette soirée déguisée, Max et Chloe doivent ruser. La première pourra évidemment compter sur sa capacité à remonter le temps pour trouver le mot de passe lui assurant l'entrée. Ensuite, à elle de trouver comment faire rentrer sa comparse à la fête, rappelant là encore la dynamique du Vortex Club. La présentation s'arrête une fois le binôme prêt à passer à l'action. La séquence est succincte. Pour autant, elle donne déjà une idée de l'ambiance et du système de jeu de Life is Strange Reunion, tout en rappelant aux fans des moments mémorables.

Life is Strange Reunion sortira le 26 mars 2026 sur PC, PS5 et Xbox Series X|S. Pour l'instant, Square Enix et Deck Nine n'ont pas annoncé de version sur Nintendo Switch 2.