Cinquième opus de la licence, Life is Strange Reunion marquera le retour des deux héroïnes avec qui tout a commencé. Seulement, une grosse déception pointe au tableau.

C'est une décision qui fait déjà couler beaucoup d'encre chez les fans. Life is Strange Reunion, nouvel opus fraîchement annoncé de la franchise éditée par Square Enix, fait un choix qui divise au sujet d'une de ses héroïnes. Bien que dans la continuité de ce qu'avait déjà proposé le studio Deck Nine Games en 2018 avec son préquel Before the Storm, celles et ceux qui ont joué à l'opus fondateur de Don't Nod sont dans l'incompréhension.

Life is Strange Reunion déçoit déjà une partie des fans

Révélé au grand monde il y a tout juste une semaine, Life is Strange 5, ou plutôt “Reunion”, viendra conclure la saga de Max Caulfield et Chloe Price le 26 mars 2026. Suite directe de Double Exposure, cet opus va exceptionnellement réunir les deux héroïnes du tout premier épisode sorti en 2015. Sauf qu'un détail chiffonne les fans les plus anciens.

Square Enix et Deck Nine ont choisi d'annoncer Reunion via une vidéo présentée par les deux actrices de doublage qui incarneront Max et Chloe. D'un côté nous aurons donc Hannah Tell, qui double l'héroïne depuis le premier LiS. De l'autre, ce sera Rhianna DeVries qui reprendra le rôle de sa meilleure amie aux cheveux colorés, après l'avoir interprétée dans Life is Strange Before the Storm. Sauf que beaucoup ne comprennent pas pourquoi la voix originale du premier jeu n'a pas été rappelée.

En effet, c'est avec la voix d'Ashly Burch, depuis reconnue pour son interprétation d'Aloy dans les jeux Horizon, que les joueuses et joueurs découvraient Chloe Price en 2015. Très attachés à cette performance qui a forgé le personnage, certains déclarent déjà sur les réseaux sociaux qu'ils feront l'impasse sur Life is Strange Reunion en son absence1.

Ashly Burch dans la série Mythic Quest. © Apple TV+.

Mais un autre élément choque la communauté, et c'est Ashly Burch en personne qui l'a expliqué. En effet, elle a pu être interrogée par Eurogamer sur Life is Strange Reunion. Or, l'intéressée a indiqué qu'elle n'était pas au courant du projet avant son annonce, puisqu'elle n'avait pas été contacté par Deck Nine pour un éventuel casting. Une situation logique pour des soucis de confidentialité, mais certains fans ne comprennent pas que le studio n'ait pas cherché au moins à discuter de sa participation.

Malgré tout, on peut comprendre que Deck Nine ait directement reporté son choix sur DeVries pour Chloe. Le studio a déjà durablement travaillé avec elle sur le préquel de 2018. C'est également elle que nous pouvions entendre dans le DLC Wavelengths de Lise is Strange True Colors et brièvement dans un flashback auditif de Double Exposure. Une partie des fans qui a joué aux jeux ces 10 dernières années est donc déjà bien familière de l'actrice.

D'autres causes pourraient rentrer en jeu bien sûr. On peut penser aux positions anti-intelligence artificielle de Burch qui pourrait rentrer en contradiction avec l'ouverture progressive de Square Enix à cette technologie, bien que le doublage ne soit pas encore concerné. Ce n'est qu'une hypothèse, mais on peut déjà lire des internautes conclurent que l'éditeur aurait voulu écarter la comédienne de Life is Strange Reunion pour cela2.

Aussi, plusieurs fans soulèvent sur les réseaux sociaux la renommée de la comédienne. Très prolifique dans le milieu du doublage et même du petit écran en général, son cachet pourrait être trop élevé pour un studio de taille moyenne comme Deck Nine. Des suppositions à prendre avec des pincettes et qui n'enlèvent rien à la légitimité de Rhianna DeVries à interpréter Chloe Price dans LIfe is Strange Reunion.