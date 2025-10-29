Le studio français qui a lancé la licence à succès Life is Strange vient de signer un contrat aussi inattendu qu'enthousiasmant pour l'avenir. Tout le monde va surveiller ce projet, c'est certain.

Une collaboration que personne n'avait vue venir. Don't Nod, le studio à l'origine de Life is Strange et à qui on doit également le récent Lost Records, a du pain sur la planche. Toujours en quête de croissance après l'ouverture d'une branche au Canada, il annonce avoir conclut un partenariat avec un acteur majeur du secteur audiovisuel. En résultera un nouveau jeu tiré d'une franchise qui cartonne si on en croit le communiqué.

Après Life is Strange, Don't Nod annonce son premier projet sur une licence pré-existante

C'est le temps du bilan pour le studio parisien. Don't Nod a récemment révélé ses chiffres de l'année 2025, avec des revenus qui ont quasiment doublé sur la première moitié de l'année. Cette augmentation a notamment été rendue possible par ses activités d'édition, ainsi que la sortie de Lost Records. Malgré de récentes polémiques sur les conditions de travail en interne, les créateurs de Life is Strange ont déjà un projet pour 2026, à savoir Aphelion. Mais ce n'est pas tout ce qu'ils prévoient pour l'avenir.

Cela dit, cette croissance n'a pas manqué d'attirer l'attention d'autres acteurs. À la surprise de tout le monde, Don't Nod a dévoilé par son bilan financier un partenariat que personne n'aurait imaginé. Le studio français a signé « un accord de développement avec Netflix pour la création d'un jeu vidéo narratif tiré d'une de ses propriétés intellectuelles majeures ». Comme le précise Oskar Guilbert, PDG de Don't Nod, cela représente « une étape-clé pour le groupe », qui compte bien continuer à travailler sur sa formule, initiée par Remember Me et Life is Strange.

Maintant, la grande question est de savoir quelle série ou film de Netflix les équipes de Don't Nod vont adapter. Parmi les licences majeures de la plateforme, on pense immédiatement à Stranger Things, qui collerait tout à fait à la licence qui a fait connaître le studio — Life is Strange — par la mise en scène d'un groupe d'adolescents en prise avec des événements fantastiques. Dans le même genre, Mercredi et la Famille Addams seraient aussi envisageables. Parmi les autres succès de Netflix, Don't Nod pourrait encore s'attaquer à quelque chose de bien différent comme Squid Game. Le mystère reste entier. Espérons en apprendre plus prochainement.