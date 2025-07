Désormais entièrement entre les mains de Square Enix, Life is Strange continue après avoir été lancée par les Français de Don't Nod. Le dernier opus, Double Exposure, est sorti l'an dernier, marquant le retour d'une héroïne phare. Alors, comme pour boucler la boucle, l'éditeur a dévoilé une nouveauté que personne n'avait vue venir. Sauf que, dans la forme, un détail peine vraiment les joueuses et joueurs.

Une décision étrange pour Life is Strange

Entre aventure narrative et personnes forts, la saga Life is Strange s'est imposée dans le paysage vidéoludique indépendant. Bien que le premier opus reste le plus populaire pour le public, les fans auront chacun leur penchant pour l'une ou l'autre des suites. Il faut dire que même si chaque épisode reprend la même formule de gameplay, ils ont tous leur identité propre.

Dès lors, la grande annonce de Square Enix aurait dû être acclamée. En effet, l'éditeur a dévoilé la sortie le 2 octobre 2025 d'une compilation complète de tous les Life is Strange, DLC inclus. Elle sera disponible en version physique, en exclusivité PS5 pour 69,99 €. Cela équivaut donc à 5 jeux pour le prix d'un. Les précommandes sont d'ailleurs déjà ouvertes.

Jusqu'ici, tout paraît très bien. Éventuellement, certains pourront s'inquiéter de voir la version physique débarquer sur Xbox Series X|S et Nintendo Switch 2. Mais, en réalité, c'est un autre aspect de la Life if Strange Collection qui suscité la polémique.

En jetant un œil au descriptif du produit, des internautes ont relevé un point. Il se trouve que l'édition physique ne contient pas l'intégralité des cinq jeux sur le disque. De fait, seuls Life is Strange True Colors et Double Exposure sont pressés dessus, soit les deux derniers épisodes en date. Par contre, les DLC ainsi que les deux premiers LiS et le préquel Before the Storm ne sont proposés qu'à travers un lien de téléchargement.

C'est un choix regrettable pour tous les défenseurs du physique. Ce compromis impose par exemple d'avoir une console reliée à internet. De plus, cela fait courir le risque de ne plus avoir accès au contenu complet de la Life is Strange Collection à l'avenir. Enfin, cela complique l'achat d'occasion si les codes sont utilisés. Comme quoi, près la Remastered Collection, Square Enix réitère la même logique malgré le mécontentement du public.