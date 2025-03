Avis aux inconditionnels de Life is Strange et ceux qui ont adoré Jusant. Une rencontre avec l’artiste Edouard Caplain sera organisée très bientôt en France.

À sa sortie il y a déjà 10 ans maintenant, Life is Strange a marqué de son empreinte l’univers du jeu vidéo et le genre des jeux narratifs. Plus que son histoire et ses personnages attachants, c’est aussi sa patte artistique qui a séduit plus de 20 millions de joueuses et joueurs. Une direction artistique à laquelle a contribué Edouard Caplain avec son style reconnaissable entre mille, mélange audacieux d’aplats de couleur, de coups de pinceaux et de formes simplifiées, désormais indissociable de la licence. Après sept ans à travailler sur la licence, il fera ses débuts en tant que directeur artistique avec Jusant, la pépite poétique de 2023 signée Don’t Nod.

Cette figure désormais emblématique de la licence Life is Strange et du studio français reviendra exceptionnellement sur son parcours, sa vision et la création de Jusant dans le cadre des Video Game Masters au Forum des images à Paris. Il y dévoilera notamment les inspirations et choix esthétiques qui ont contribué à l’atmosphère unique de ce projet. Le rendez-vous est donné aux passionnés, développeurs à en devenir et fans de la licence le 20 mars 2025 à 19h. La conférence sera ensuite suivie d’une séance de dédicace avec Edouard Caplain.

Concept Art de Life is Strange ©Édouard Caplain

Concept art de Jusant ©Edouard Caplain

Quand ? 20 mars 2025 à 19h

Où ? Westfield Forum des Halles, 2 Rue du cinéma, 75001 Paris

Durée : 1h30

Prix : 7,20€ (tarif plein) ou 5,80€ (tarif réduit)

Quoi ? Parcours d'Edouard Caplain d'Alien Isolation en passant par Life is Strange jusqu'à Jusant

Animé par Marine Macq

Infos et réservations sur le site officiel

Source : Forum des images