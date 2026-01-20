Après la fin de Double Exposure, le nouveau Life is Strange s'annonce aujourd'hui avec de nombreuses surprises au programme qui devraient directement parler aux fans.

Le dernier épisode des Life is Strange marquait un retour inattendu. L'héroïne originale, Max Caulfield, se dévoilait sous un nouveau jour pour une toute nouvelle aventure. Et elle ne comptait pas s'arrêter là puisqu'elle promettait de revenir sous peu en conclusion. Dès lors, beaucoup se demandaient quelle forme prendrait le prochain jeu, laissant naître toutes sortes de théories sur la toile... jusqu'à aujourd'hui. En effet, la suite sort enfin de l'ombre. Square Enix et Deck Nine viennent de présenter le cinquième volet intitulé « Reunion », et il va déjà étonner les les fans.

Attention : si vous n'avez pas joué à LiS Double Exposure, cet article contient des spoils.

Un personnage iconique rejoint Max à l'Université de Caledon

PEGI avait vendu la mèche en avance avec un leak vite effacé, mais ce futur Life is Strange Reunion porte bien son nom. Annoncé comme une suite directe à Double Exposure, il mettra de nouveau en scène Max Caulfield, mais pas que. L'héroïne aura le plaisir et la surprise de voir débarquer dans son université son acolyte et amie d'enfance, Chloe Price.

Après avoir été au cœur de l'intrigue du premier Life is Strange et devenir la protagoniste du prequel Before the Storm, Chloe sera de nouveau au premier plan dans Reunion. Et si vous vous demandez comment cela est possible après un certain dénouement, les joueuses et joueurs de Double Exposure le comprendront aisément grâce à la fusion de deux réalités opérée par Max. Cela jouera d'ailleurs directement sur les souvenirs de sa complice, désormais assaillie par des visions inexplicables.

Le duo iconique se reforme. © Square Enix / Deck Nine.

Ainsi, Reunion fera véritablement le pont avec Double Exposure. Comme le souligne bien la présentation menée par les deux interprètes des héroïnes, Hannah Telle et Rhianna DeVries, vos choix ont eu des conséquences depuis le commencement et il est temps de les affronter. Ensemble, les deux protagonistes de Life is Strange 5 vont tenter d'empêcher un incendie de ravager Caledon, mais aussi de réparer les dégâts infligés par les pouvoirs de la jeune Caulfield.

Au cours de leurs péripéties, Max et Chloe pourront compter sur des visages connus des joueuses et joueurs de Double Exposure. Puisque l'histoire de Life is Strange Reunion se déroule à Caledon, plusieurs personnalités de l'université feront leur retour, aussi bien des étudiants que des membres du corps enseignant. Plus surprenant cela dit, Safi, que nous pensions partie loin, refait surface. Quelles sont ses intentions ? Cela est encore un mystère.

Que signifie la présence de Safi ? © Square Enix / Deck Nine.

Dès lors, cet épisode, qui est annoncé comme la « conclusion riche en émotions de la saga de Max et Chloe » (et le franchise ?), promet de rejouer une histoire proche de celle du premier épisode. Pour conclure, espérons-le, en beauté, le retour de Chloe a toutes les chances de séduire une partie des fans. Cela donne en plus l'espoir que d'autres figures emblématiques des précédents volets fassent fasse une apparition, même discrète, dans Life is Strange Reunion.

Life is Strange 5 Reunion promet un gameplay double et nostalgique

Au-delà de l'histoire, la présentation officielle de Life is Strange 5 dévoile de nombreux détails sur l'expérience en tant que telle. Ainsi, pour la première fois dans l'histoire de la franchise, nous aurons l'occasion de contrôler non pas un, mais bien deux personnages. Tour à tour, nous jouerons à nouveau Max, mais aussi Chloe. Cella devrait donner lieu à une dynamique qui rappellera les bonnes heures du premier LiS, tout en faisant souffler un vent de fraîcheur sur la formule si les deux gameplay parviennent à cohabiter de manière équilibrée.

Le retour de la spirale temporelle rappelera des souvenirs aux fans. © Square Enix / Deck Nine.

Car oui, qui dit deux héroïnes, dit aussi deux gameplay différents. Et pour le coup, Deck Nine veut vraiment renouer avec les fans de la première heure dans ce Life is Strange Reunion. Après avoir pu dissocier les réalités dans Double Exposure, Max reprend enfin le dessus sur sa capacité à remonter le temps et s'en sert plus librement que jamais. Il sera ainsi possible d'en faire usage plus souvent et avec moins de contraintes. De quoi potentiellement densifier cette mécanique qui faisait le sel du premier LiS.

Enfin le retour des défis d'insolence. © Square Enix / Deck Nine.

De son côté, Chloe Price sera de nouveau prête à jouter verbalement, comme elle le faisait dans Before the Storm. Il s'agira alors de se lancer dans une bataille d'éloquence pour tenter de se dépêtrer de certaines discussions et obtenir ce qu'on veut. Aussi, l'héroïne sera sujette à des « visions » dans ce Life is Strange Reunion, nous donnant l'occasion de revoir au moins l'Académie Blackwell. Sans réellement être un pouvoir, il s'agira là d'une conséquence directe du final de Double Exposure et de la réunification des réalités par Max.

Les précommandes du nouveau Life is Strange sont ouvertes

Life is Strange Reunion ne se fera pas attendre bien longtemps. Ce nouvel opus sortira le 26 mars 2026, soit dans moins de deux mois. Il est prévu sur PS5, Xbox Series X|S et PC (via Steam et le Microsoft Store). En revanche, pas de version Nintendo Switch 2 pour le moment. Cela dit, Double Exposure et même True Colors, le troisième épisode de la licence, avait fini par arriver sur l'ancienne console hybride après quelque temps. Il se peut donc que ce soit le cas cette fois encore.

Avec un horizon aussi proche, les précommandes de Life is Strange Reunion sont d'ores et déjà ouvertes. Plusieurs éditions sont prévues, avec un prix de départ affiché à 49,99 € pour la version standard. Si vous souhaitez profiter d'entrée de davantage de contenus, une édition deluxe est également disponible, ainsi qu'un collector exclusif à la boutique en ligne de Square Enix :

Édition standard (49,99 €, ou 39,99 € sur Steam) Édition Deluxe (59,99 €, ou 49,99 € sur Steam) Édition Collector (119,99 €, ou 109,99 € sur Steam) - Jeu complet - Jeu complet

- Mini-bande originale numérique

- Artbook numérique

- Bande dessinée numérique

- Documentaire exclusif sur les coulisses du jeu avec les comédiennes de doublage Hannah Telle et Rihanna DeVries - 12 chansons tirées du jeu et pressées sur un vinyle 33 tours EcoRecord orange

- Poster double-face de Drugstore Makeup (61 cm x 30,5 cm environ)

- Couvre-plateau en feutrine Rembobiner

- Trois médiators double-face personnalisés, avec six dessins originaux

- Trois cartes illustrées Polaroid™ mettant Max et Chloe à l'honneur

Cette fois, l'éditeur semble avoir retenu la leçon pour son collector. Alors qu'il était proposé séparément du jeu dans le cas du précédent épisode, cette fois il s'agit bien d'un pack complet. Square Enix a même quelques surprises supplémentaires en réserve, à commencer par compilation à 69,99 € (ou 59,99 € sur Steam) qui regroupe Double Exposure et Life is Strange Reunion. Cela permettra à celles et ceux qui n'auraient pas fait l'opus précédent de vivre l'enchaînement d'une traite.

Enfin, un bonus de précommande est offert jusqu'au 5 mai 2026 inclus. Il s'agit d'un DLC cosmétique qui parlera aux connaisseurs. Grâce à lui, vous pourrez habiller Max et Chloe telles qu'elles l'étaient dans l'épisode de 2015. Un petit clin d'œil tout droit adresser aux fans.