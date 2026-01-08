Il y a 10 ans, Don’t Nod s’imposait comme l’un des nouveaux ténors du jeu narratif avec Life is Strange. Un jeu épisodique qui a marqué toute une génération et qui a depuis changé d’écurie. Les Américains de Deck Nine Games ont repris les commandes à la demande de Square Enix et tentent tant bien que mal d’entretenir la flamme pour une communauté avide de nouvelles aventures riches en émotions. Avec le quatrième épisode, Double Exposure, les développeurs ont pris une direction qui a particulièrement clivé avec le retour de Max, l'absence de Chloe et un avenir aux accents de MCU. En bien, mais surtout en mal, le jeu a particulièrement divisé les fans de la licence. Et il semblerait que Life is Strange 5 soit parti pour suivre ses traces.

De grandes retrouvailles dans Life is Strange 5

Zina Khakhoulia, interprète française de Max Caulfield, avait mis le feu aux poudres en décembre dernier. La voix française de la photographe avait en effet clairement laissé entendre qu’un nouvel épisode de Life is Strange était en préparation et qu’elle reprenait son rôle. Et comme souvent avec les comédiens de doublage, elle avait bien vendu la mèche. L’existence d’un Life is Strange 5 a en effet confirmé grâce au PEGI. L’organisme de classification européen a dévoilé non seulement le nom du prochain jeu, mais aussi son synopsis et certains passages. LIS Reunion porterait bien son nom, puisqu’il réunirait à l’écran Max et Chloe Price pour la première fois depuis le DLC Before the Storm : Farewell, sorti en 2018.

Après l’enfance et l’adolescence, le duo se retrouvera donc à l’âge adulte dans Life is Strange 5. « Chloe était autrefois temps-plice de Max Caulfield. La perdre a été le plus grand regret de Max, mais maintenant Chloe est arrivée à l’université de Caledon. Hantée par des cauchemars et des souvenirs impossibles, elle a besoin de l’aide de Max. Mais Max a déjà une crise à gérer : dans trois jours, une tornade mortelle va détruire le campus. », peut-on lire dans la description officielle dévoilée par l'organisme. Multivers, réalité alternative, suite directe de Double Exposure ? Le mystère reste entier, mais l’un des duos les plus appréciés du jeu vidéo sera de nouveau réuni. Reste à savoir si Ashley Burch retrouvera Hannah Telle (Max) pour lui donner la réplique.

Attention, à partir d'ici, l'article contient de vrais spoilers sur le jeu.

Les retrouvailles s’annoncent mouvementées et Max devrait encore vivre de sacrées expériences dans Life is Strange 5. Le PEGI mentionne notamment un épisode où elle, ou Chloe, se retrouve sous l’emprise de champignons et hallucine pendant toute une séquence où les images sont déformées. L'organisme spoile même une scène dans laquelle un bâtiment est en feu et des membres de l’université y sont coincés. Sans surprise, Square Enix poursuivrait également sur sa lancée avec des tenues à acheter via des DLCs et son inévitable édition Deluxe. Tout ceci est évidemment à prendre avec toute précaution jusqu’à une annonce officielle, mais quand le PEGI fuite l’existence d’un jeu, il est généralement confirmé d’ici dans les semaines qui suivent. Peut-être que Life is Strange Reunion sera dévoilé lors du Xbox Developer Direct prévu pour ce mois-ci ? Affaire à suivre.

La communauté est en tout cas particulièrement partagée dans l'attente des premières images. Beaucoup rêvaient de ces retrouvailles, mais avec le changement de développeur et de plume, ils n'ont pas aimé le traitement de Max dans le quatrième épisode. D'autres ont été déçus par la direction prise semblait mener vers une sorte d'Avengers à la Life is Strange. Alors un univers parallèle ou la canonisation d'une des fins risque de faire beaucoup débat...

Source : PEGI