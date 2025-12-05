Depuis son premier épisode, Life is Strange s'est imposé comme une licence incontournable du genre narratif. Il brille notamment par la manière dont il aborde certaines thématiques très difficiles mais aussi dans la façon dont il narre son histoire en mettant le joueur au cœur de l'expérience. Même si les épisodes suivants ne sont pas tous aussi brillants, ils restaient néanmoins très appréciés et ont contribué à faire la réputation de la franchise qui s'est conclue avec un LIS Strange 4 Double Exposure dont le final a surpris plus d'un fan. Et visiblement, on n'aurait encore rien vu et il se pourrait bien qu'un Life is Strange 5 soit déjà en chantier malgré la réception en demi-teinte du dernier épisode.

Life is Strange déjà une réalité ? C'est possible, mais...

C'est une information à prendre avec des pincettes puisqu'avant tout fruit de spéculation, mais l'on se base tout de même sur les paroles d'une personne très concernée par le projet : la nouvelle voix française de Max Caulfield, principale protagoniste de Life is Strange 1 et Double Exposure. Invitée dans l'émission StreamVF de Donald Reignoux, acteur voix notamment connu pour incarner Spider-Man, l'actrice Zina Khakhoulia aurait visiblement donné quelques indices qui pourraient faire penser qu'une suite serait d'ores et déjà en route.

Visiblement interrogée sur les pouvoirs de Max et les événements de LIS 4 Double Exposure, elle affirme ne pas vouloir spoiler, mais que l'on n'aurait encore rien vu : « Je ne spoilerai rien en disant que vous n'êtes pas au bout de vos surprises ». Cette phrase, volontairement isolée au début de la courte vidéo Youtube, laisse donc penser que d'autres choses arrivent et donc qu'un Life is Strange 5 pourrait déjà être sur les rails.

<br />

Tout n'est pas encore gagné

Malheureusement, il manque encore un peu de contexte autour de cet extrait pour crier victoire. Même s'il a été volontairement isolé du reste de l'intervention, on ne sait pas vraiment s'il est question de la suite, ou simplement d’un teasing des événements de Life is Strange 4 pour les autres intervenants présents qui n'auraient pas joué au jeu. Il faudra donc encore attendre avant d'en avoir le cœur net, même si l'espoir reste permis. En tout cas sur le papier puisque dans les faits, Life is Strange 4 est une déception pour la franchise, un échec commercial pour Square Enix et le studio Deck Nine a déjà dû se séparer de quelques-uns de ses collaborateurs. On ne peut pas vraiment dire que toutes les planètes soient encore alignées pour certifier qu'une suite est réellement en chantier, mais croisons les doigts.