L’année 2026 sera donc bel et bien celle du retour de Life is Strange. Alors que des premières rumeurs concernant l’actrice qui pourrait incarner Maxine ‘Max’ Caulfield dans la série Prime Video ont commencé à émerger hier, il se murmure également depuis quelques temps que Square Enix serait sur le point d’annoncer une suite à Double Exposure, le dernier opus sorti en octobre 2024. Et la bonne nouvelle, c’est que ce n’est désormais plus une rumeur. Oui, Life is Strange 5 arrive, et on en saura plus très bientôt.

Life is Strange 5 sera bientôt dévoilé, c’est officiel

L’information vient tout juste de tomber sur les réseaux sociaux : Square Enix nous donne officiellement rendez-vous le 20 janvier prochain à 19h (heure française) pour un « reveal exclusif du prochain jeu Life is Strange ». Pour l’heure, aucun détail supplémentaire n’a été communiqué par l'éditeur, en dehors d’un vague teaser mettant en scène deux personnages dont l’identité reste cachée. Les fans pensent toutefois avoir reconnu Max Caulfield et Chloe Price, qui pourrait donc être de retour pour Life is Strange 5.

C’est en tout cas ce que nous révélait la fuite survenue la semaine dernière, où l’on apprenait grâce à une fiche brièvement parue sur le site de PEGI que ce nouvel opus, potentiellement baptisé Reunion, réunirait les deux protagonistes pour la première fois depuis la sortie de Farewell, l’extension de Life is Strange: Before the Storm. Le projet serait alors toujours chapeauté par Deck Nine Games, en charge de la licence depuis la sortie de True Colors.

Notons tout de même que le teaser de Life is Strange 5 s’accompagne sur les réseaux sociaux d’un énigmatique message qui dit : « Séparer les rumeurs de la réalité… ». Est-ce un clin d’œil de la part du studio quant aux fuites survenues au cours de la semaine passée, ou bien cela veut-il dire qu’il ne faut pas forcément croire tout ce qu’on a pu lire sur ce futur opus jusqu’à présent ? Pour l’heure, difficile à dire. En tout cas, une chose est sûre : la réponse nous sera donnée d’ici cinq petits jours, tandis que Life is Strange 5, lui, est d’ores et déjà annoncé pour une sortie courant 2026.

Source : Square Enix