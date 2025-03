Sorti le 10 octobre dernier sur PC, PS5 et Xbox Series, le retour de la licence phare de Don't Nod (qui développe actuellement Lost Records: Bloom and Rage), mais assuré depuis par Deck Nine, avec Life is Strange 4 n'est hélas pas arrivé sous les meilleurs auspices. Après quelques polémiques et des retours de joueurs mitigés, c'est maintenant l'aspect financier du jeu qui a droit à un peu d'exposition de la part de son éditeur, Square Enix. Et la photo ne prêterait visiblement pas à sourire.

Life is Strange 4 : Double Exposition négative ?

À plusieurs égards, Double Exposure présentait des prémices plutôt prometteurs. Revoir Max Caulfield, héroïne du tout premier opus, mais cette fois adulte avec de nouveaux pouvoirs, couvait un certain potentiel. Malheureusement, la photo prise par Deck Nine au développement et Square Enix à l'édition pour Life is Strange 4 s'est visiblement faite à contre-jour. C'est en tout cas ce que l'on peut tirer d'un récent rapport financier du géant japonais, consultable via la page relative aux relations envers les investisseurs sur son site officiel, cité en source ci-dessous.

D'après celui-ci, le titre de Deck Nine afficherait des résultats largement en-dessous des attentes de Square Enix. Takeshi Kiryu, PDG du groupe, va même jusqu'à dire que Life is Strange 4 représente une « énorme perte » pour l'éditeur. L'utilisation d'un tel terme n'est par ailleurs pas fait à la légère, puisqu'on le retrouvait concernant le pourtant solide Marvel's Gardiens de la Galaxy, ou encore certains derniers opus de la franchise Tomb Raider.

Compte tenu de la réception financière assez froide autour de Double Exposure, l'avenir de la licence, voire de son studio Deck Nine, semble donc potentiellement compromis. Il faudra cependant attendre de voir quel sort leur est réservé par Square Enix à l'avenir. À l'inverse, un autre retour a au contraire ravi l'éditeur : celui en très belle forme de Dragon Quest 3 HD-2D Remake, avec des résultats financiers ici bien au-dessus des espérances du géant japonais. Une photo finalement pas si ratée que cela pour l'éditeur, malgré les pertes engendrées par Life is Strange 4 ? L'avenir nous le dira.

Source : Square Enix