Life is Strange 4 serait déjà en développement et il pourrait signer le retour des personnages préférés des fans. Le duo Max & Chloe pourrait revenir.

Désormais entre les mains de Deck Nine Games, la série Life is Strange a encore de beaux jours devant elle. Rescapée du grand ménage de Square Enix, la licence créée par Dontnod restera sous la tutelle du géant japonais. Ce dernier pourrait, sans surprise, déjà avoir commandé une suite dont le développement a déjà commencé. Voici ce que l’on sait et un point sur les rumeurs autour de ce Life is Strange 4.

Life is Strange 4 déjà en développement ?

En septembre 2021, Deck Nine Games sortait Life is Strange True Colors. Un troisième opus qui a reçu un accueil critique et commercial plutôt partagé. Un épisode en demi-teinte selon une frange de joueurs qui ne signera pas pour autant la fin de la licence. La franchise est en effet l’une des rares séries occidentales à encore intéresser Square Enix qui semble ouvertement avoir des plans sur le long-terme pour elle. Le studio qui en a désormais la charge recrute justement pour un « jeu solo narratif d’aventure AAA non annoncé ». Plusieurs offres d’emploi ont émergé ces dernières semaines, laissant suggérer que le développement de Life is Strange 4 va débuter.

Extraits d'une offre d'emploi de Deck Nine Games

Comme repéré par Veryaligaming, Deck Nine recherche actuellement un lead programmer et lead game designer dont les descriptions pointent clairement dans la direction de Life is Strange. A l'époque où le studio américain recherchait des talents pour True Colors, le troisième volet avait lui aussi été décrit en ces termes. Le jeu sera donc développé sous Unreal Engine avec la PS5, la Xbox Series et le PC en tête. On notera tout de même que les développeurs travaillent également de concert avec Telltale pour leur adaptation de la série The Expanse prévue pour l’année prochaine. Cependant tout porte à croire qu’il s’agit de Life is Strange 4, qui avait déjà fait l’objet de rumeurs par le passé.

Vers le retour de Max et Chloe ?

En février 2021, une source qui s’est avérée fiable avait dévoilé des premiers détails sur Life is Strange True Colors avant même son annonce. Nom du jeu, protagoniste, scénario, gameplay, abandon de la sortie épisodique… la personne en question avait fait un sans faute. En plus de faire des révélations sur ce troisième opus, elle avait également annoncé que Deck Nine planchait déjà sur Life is Strange 4. Selon cette même source, un autre épisode était déjà en pré-production. Il s’agirait d’une suite directe du premier opus et mettrait donc à nouveau en scène le duo Max & Chloe.

Life is Strange 4 opterait pour un bond dans le temps où les protagonistes auraient pris de l’âge. Le premier épisode ayant plusieurs fins, il se pourrait que le jeu se base sur une réalité alternative, tout comme la série de comics. Si la source en question n’avait pas eu de nouvelles du projet depuis des mois à l’époque, il se pourrait qu’il soit toujours dans les rails. Une rumeur Reddit plus récente, à prendre avec beaucoup plus de précaution, aurait fourni d’autres détails.

Le multivers version Life is Strange ?

Max serait désormais professeur dans une école d’art. Ses pouvoirs se seraient développés à la manière des comics et elle utiliserait ses compétences pour voyager à travers les réalités alternatives. Concrètement, l’un de ses amis/étudiants serait tué dans des circonstances mystérieuses et elle se servirait d’un monde où la personne est vivante pour mener l’enquête.

Le titre prendrait en compte les choix du premier épisode et Chloe n’aurait un rôle dans l’histoire que si elle était vivante dans Life is Strange premier du nom. D’autres personnages avec des pouvoirs seraient également de la partie. « La première moitié du jeu serait incroyable, mais pas la seconde » note la source. Cette rumeur reste évidemment à prendre avec des pincettes et il se pourrait que Life is Strange 4 parte dans une autre direction d’ici à ce qu’il soit annoncé. Une chose est certaine, le prochaine jeu de la franchise ne sera pas au format épisodique et aura un sous-titre plutôt qu'un numéro. Les développeurs se sont montrés très fermes sur ce point. Quant au reste, wait and see comme on dit.