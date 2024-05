Le gros concurrent des Sims, Life By You, a une excellente nouvelle à vous annoncer. De quoi peut-être vous faire oublier pendant un petit moment la franchise de chez EA.

Après plusieurs reports, Paradox Tectonic a réaffirmé que son simulateur de vie, Life by You, sera disponible en accès anticipé dès le 4 juin de cette année. Cette annonce intervient peu après que Krafton ait révélé que son propre concurrent de Les Sims, nommé inZOI, visait également une sortie en accès anticipé fin 2024. Les Sims 5 a du soucis à se faire.

Life by You soit Les Sims 5 by Paradox

La confirmation de la date de sortie de Life by You semble être une réponse directe aux précédents retards qui ont affecté le jeu, initialement prévu pour septembre 2023 puis reporté à mars 2024, et enfin fixé au 4 juin. Ces annonces de retard, survenues respectivement environ cinq à six semaines avant les dates de lancement prévues, semblent avoir poussé Paradox Tectonic à prendre des mesures pour garantir que cette nouvelle date soit respectée.

Dirigé par Rod Humble, ancien producteur exécutif de Les Sims 2 et Les Sims 3, LBY est décrit comme s'inspirant largement de Les Sims 3, souvent considéré par les fans comme le sommet de la franchise de simulation de vie de EA. Cependant, Life by You promet d'accentuer encore davantage la personnalisation par le joueur, une caractéristique très attendue par la communauté.

Rod Humble, directeur général du jeu déclare :

Nous avons créé un bac à sable où les joueurs peuvent raconter l'histoire qu'ils veulent. Qu'il s'agisse d'histoires profondément personnelles, ésotériques ou de fanfictions, ils peuvent vivre pleinement leur vie - ou enfreindre les règles comme ils l'entendent !

Le marché des simulateurs de vie, longtemps dominé par des visions centrées sur les États-Unis grâce à Les Sims, pourrait connaître un renouveau avec ces nouvelles entrées. Entre inZOI de Krafton, avec sa perspective sud-coréenne, et Life by You, avec ses promesses de personnalisation poussée, le simulateur de vie a encore de beaux jours devant lui. Très clairement. En parallèle, le développement de Project Rene, aussi connu sous le nom de Les Sims 5. Ces prochaines années s'annoncent donc particulièrement riches.