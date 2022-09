Avant même sa sortie, Lies of P est un joli carton et présage du meilleur pour ses développeurs. Toutefois, une récente vidéo a mis en lumière une faille bien marrante dans les doublages.

Quand Google Translate s'occupe du doublage de Lies of P

Lies of P, l'héritier non officiel de Bloodborne, fait parler de lui de façon insolite. En cause, une partie du jeu encore non doublée... ou plutôt doublée mais avec une voix digne du robot de Google Translate. À la place d'approcher le boss, le Mad Donkey, avec une bonne grosse musique symphonique bien classe pour témoigner de l'affrontement, on a le droit à une punchline robotique vidée de son sens. Car quand on entend « You cunning rascal, you won't get through here ! Die » soit à peu près « Mécréant et fourbe que tu es, tu ne passeras pas par ici ! Meurs ! », avec une telle voix, il devient très difficile de ne pas rire.

Rien de bien méchant ou d'anormal pour une version non finale, mais c'est vrai que l'on n'y s'attend pas forcément. Pour rappel, Lies of P est une relecture de Pinocchio en mode sous-like. L'équipe indépendante de Neowiz Games ne veut pas d'une adaptation ultra édulcorée comme celle de Disney, mais bien appuyer sur la part sombre de ce conte. Le soft tirera aussi parti des différents décors visités par la marionnette en bois, ce qui devrait l'aider un peu à s'éloigner de Blooborne. Un peu...

Ce jeu indé est prévu sur PS5, Xbox Series X|S et PC.