Depuis son annonce, Lies of P attise la curiosité des fans de souls-like et d’univers atypique. Avec son mélange d’architecture victorienne et d'éléments steampunk, la direction artistique du jeu séduit, et ce n’est pas la seule. Le titre du studio Round 8 a également déjà dévoilé plusieurs vidéos de gameplay alléchantes laissant entrevoir des combats plutôt dynamiques et un bestiaire intrigant. Pinocchio va avoir du boulot.

Lies of P a enfin une fenêtre de sortie

Dans Lies of P on incarne une version jeune adulte de la célèbre marionnette. Ici, pas question de se transformer en véritable petit garçon, mais plutôt de survivre en utilisant tout un arsenal d’armes et de gadgets, tout en s’appuyant sur nos capacités uniques dues à notre condition d’homme-pantin. On pourra par exemple utiliser notre bras mécanique pour effectuer des actions spéciales, combattre efficacement les adversaires les plus coriaces, ou encore ouvrir des coffres blindés à mains nues.

Notre héros se réveillera visiblement au beau milieu d’une ville en ruine où les marionnettes, autrefois serviables, semblent avoir totalement déraillé et pris le contrôle des rues, massacrant au passage tout le monde. Et ce sera à nous de régler le problème.

Le jeu s’approprie donc et réinvente complètement le fameux conte de Pinocchio en y ajoutant une bonne dose d’horreur, grosse tendance ces derniers temps. En témoigne encore récemment Bleak Faith Forsaken, qui mélange science fiction, horreur et jeu difficile le tout dans un open world aussi vaste et interconnecté qu'un Elden Ring.

Lies of P est attendu sur PS5, Xbox Series et PC et désormais, il a même une fenêtre de sortie.

À défaut d’avoir une date fixe et précise, le jeu annonce qu’il sera disponible sur consoles et PC d’ici le mois d’août 2023. Pour rappel, il sera également disponible dès sa sortie dans le Xbox Game Pass.