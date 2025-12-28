Symbole de l’âge d’or de la PS1, cette licence culte pourrait bientôt revenir sur le devant de la scène, portée par des indices de plus en plus insistants. Que sait t-on ?

Pour toute une génération de joueurs, la PS1 reste indissociable de certaines mascottes devenues mythiques. Des jeux colorés, accessibles, immédiatement reconnaissables, qui ont marqué les années 90 et le début des années 2000. Et depuis quelques jours, une licence emblématique de cette époque refait sérieusement parler d’elle, ravivant l’espoir d’un retour en bonne et due forme.

De nouveaux indices pour cette licence PS1

Tout est parti d’un fil très remarqué sur ResetEra, où plusieurs internautes ont repéré un détail intriguant. Un concept artist, Donald Yatomi, a travaillé chez Toys for Bob entre 2022 et 2024 sur un projet explicitement lié à Spyro. Un timing qui interroge.

Le studio n’avait pourtant plus grand-chose à produire autour de cet univers à cette période. La Spyro Reignited Trilogy était sortie depuis plusieurs années, et les apparitions plus récentes du personnage dans des projets annexes ne justifiaient pas un travail aussi poussé de prévisualisation et de concept art. Or, ce type de poste est généralement mobilisé lors des toutes premières phases de développement, souvent pour poser les bases artistiques d’un nouveau jeu ou préparer un pitch. Un retour de la mascotte PS1 à prévoir ?

Un développement qui aurait déjà commencé

Selon plusieurs sources évoquées dans la discussion, le développement aurait réellement démarré début 2024 pour cette bonne vieille mascotte PS1. Rien d’officiel, évidemment, mais l’enchaînement des signaux commence à dessiner un tableau cohérent. D’autant plus que Toys for Bob a récemment pris un tournant majeur dans son histoire.

Le studio est désormais indépendant, après s’être séparé d’Activision, tout en annonçant un partenariat avec Xbox pour son prochain projet. Une situation idéale pour relancer une licence appréciée, sans la pression d’un calendrier imposé par une machine industrielle trop lourde.

Si l’enthousiasme est aussi fort pour Spyro, ce n’est pas un hasard. Cette licence fait partie de celles qui ont le mieux traversé le temps. Les jeux originaux sur PS1 restent souvent cités comme des références du platformer 3D, grâce à leur level design lisible, leur exploration fluide et leur ton résolument positif.

Rien n’a encore été officialisé, mais à ce stade, difficile de croire à une simple coïncidence. Entre les profils LinkedIn, les déclarations passées du studio, les partenariats récents et les rumeurs persistantes, tout indique que cette licence culte de la PS1 n’a pas dit son dernier mot.

