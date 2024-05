Le jeu d'horreur coopératif indépendant Lethal Company, qui a rapidement gagné en popularité depuis sa sortie en 2023, pourrait bientôt faire parler de lui dans un tout nouvel univers. Ce jeu captivant, où les joueurs doivent explorer des planètes mystérieuses et affronter des créatures mortelles, pourrait se retrouver au centre d'une collaboration surprenante avec une franchise bien connue.

Un nouvel univers à explorer pour Lethal Company

Lethal Company, avec son gameplay intense et ses défis coopératifs, a conquis de nombreux joueurs sur PC via Steam. Les fans du jeu seront ravis d'apprendre que des éléments emblématiques de Lethal Company, tels que les combinaisons d'employés, les masques à gaz et les armes uniques, pourraient être intégrés dans Fortnite, le célèbre jeu de battle royale d'Epic Games.

Fortnite est réputé pour ses nombreuses collaborations avec diverses icônes de la culture pop. Le jeu a déjà intégré des personnages et des éléments de grandes franchises comme Star Wars, Marvel et Stranger Things, offrant ainsi aux joueurs une expérience toujours renouvelée. Cette nouvelle collaboration avec Lethal Company pourrait marquer un tournant en introduisant des éléments de jeu d'horreur dans l'univers de Fortnite.

En fait, des rumeurs circulent selon lesquelles cette intégration pourrait être annoncée très prochainement. Les premières images divulguées montrent des éléments distinctifs du jeu d'horreur prêts à être incorporés dans Fortnite. Les joueurs des deux jeux expriment déjà leur enthousiasme et leur impatience de voir cette collaboration devenir réalité, comme vous pouvez le voir dans le tweet ci-dessous, qui montre d'ailleurs au passage à quoi ressemble une partie de ce featuring. Pour le moment, c'est assez classique. Et il faudra attendre un peu pour voir si on aura aussi l'opportunité d'avoir des armes du jeu d'horreur.

Que pensez-vous, de votre côté, de ce genre de collaboration ? Plutôt satisfait ou au contraire agacé ?