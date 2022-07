En voilà une amélioration qui fera plaisir aux joueurs Xbox Series X et S. Les deux consoles déjà véloces en matière de temps de chargement vont s’allumer encore plus vite.

Les choses s’accélèrent pour les Xbox Series X et S. Littéralement ! Une prochaine mise à jour va permettre de réduire efficacement le temps de démarrage des dernières consoles de Microsoft.

Les Xbox Series X et S encore plus rapides

Pas le temps de niaiser. Alors que la PS5 et les Xbox Series sont au coude à coude actuellement quant au temps de booting, les consoles de Microsoft vont prendre une longueur d’avance. Là où les rivales mettent toutes les deux 20 secondes environ pour atteindre le menu, les Xbox Series X et S vont réduire ce temps à 15 petites secondes dans une prochaine mise à jour. Une manipulation rendue possible grâce à une amélioration du temps d’animation du logo, désormais porté à quatre secondes seulement.

Déjà disponible pour les membres du programme Insider, ce petit tour de passe-passe ne sera visible que si les Xbox Series X et S sont réglées en mode économie d’énergie, là où le Démarrage instantané redémarre instantanément la console où elle en était au moment de sa coupure. Mettre entièrement sa machine hors tension sera donc doublement bénéfique en permettant de réaliser des économies d’énergie et de temps. La firme de Redmond a par ailleurs confirmé que la Xbox One profitera également d’un lancement plus rapide. Les Xbox Series X et S seront rendues plus rapides pour l'ensemble des joueurs via une mise à jour publique. Elle arrivera au plus tôt en août prochain.