Parmi les reproches fréquemment émis au sujet du catalogue de jeux disponible sur consoles Xbox par les détracteurs de la marque américaine se trouve le nombre perçu comme limité de jeux japonais disponibles. Microsoft a souvent évoqué le sujet publiquement et, même s’il ne s’agit pas d’exclusivités, augmenté sensiblement le nombre de licences japonaises proposées sur ses machines. Et à en croire une récente découverte, il se pourrait que Xbox accueille prochainement une célèbre série nippone.

Il se pourrait bien que les consoles Xbox accueillent prochainement un jeu japonais pour l’instant non-annoncé. Jeu japonais qui plus est tiré d’une célèbre série n’ayant jamais fait acte de présence sur Xbox jusqu’à présent. En effet, un utilisateur du forum Reset Era vient de découvrir que les Succès d’un mystérieux jeu Taiko no Tatsujin ont été ajoutés au site TrueAchievements.

Pas de place au doute

Pour plus de discrétion, le véritable nom du jeu lié à ces Succès n’est pas révélé. Le titre de la série de Bandai Namco Entertainment est simplement listé sous le titre de "T Tablet_for XC." Les images d’illustration des Succès et leur description ne laissent cependant pas de place au doute. Il s’agit bel et bien d’un Taiko no Tatsujin sur Xbox. Pour info, ce mystérieux Taiko no Tatsujin Xbox permet de débloquer 89 Succès pour un total de 1.000 points Gamerscore.

En ce qui concerne le titre potentiel de ce nouveau jeu japonais destiné aux Xbox, plusieurs possibilités existent. BNE a en effet déposé plusieurs marques récemment. Comme le rapporte le site Gematsu, ces marques sont "Taiko no Tatsujin : Rhythm Festival" et "Taiko no Tatsujin : The Drum Master." Sachant que les descriptions de plusieurs Succès font référence à "Drum Master," la seconde option paraît crédible.

Vers une présence renforcée du jeu japonais sur Xbox ?

Au fil du temps, les jeux issus de la série des Taiko no Tatsujin sont sortis sur de nombreuses plates-formes. Et la grande majorité de ces titres n’ont jamais quitté les frontières du Japon. Ces dernières années, Bandai Namco a tenté de donner une dimension internationale à sa licence. En effet, des épisodes récents ont été proposés en occident sur Switch et PS4. Les consoles Xbox n’y ont cependant pas eu droit jusqu’à présent.

Face à cette révélation, plusieurs questions se posent. Ce Taiko no Tatsujin Xbox aura-t-il droit à sa propre manette Taiko ? Quand ce titre sera-t-il annoncé ? Est-il question d’une des surprises des Game Awards 2021 ? Microsoft prépare-t-il l’arrivée d’autres jeux japonais sur Xbox ? Seul l’avenir le dira.

Que vous inspire cette fuite ? L’arrivée sur Xbox d’un jeu japonais comme Taiko no Tatsujin vous réjouirait-elle ? Quelles licences nippones manquent sur Xbox selon vous ? Donnez-nous votre avis dans les commentaires ci-dessous.