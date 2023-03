Depuis le début de l’année, côté jeux vidéo, on est servi. Les grosses sorties sont légion, et les jeux plus modestes sont toujours en nombre. En janvier, nous avons déjà eu le droit à plusieurs gros titres très attendus comme Forspoken, Dead Space Remake ou encore One Piece Odyssey et Fire Emblem Engage. Un mois plus tard, Hogwarts Legacy faisait exploser tous les records, au point de presque éclipser les autres sorties de février comme Atomic Hearts ou encore Octopath Traveler 2. En mars, c’est bien entendu Resident Evil 4 Remake qui a attiré tous les regards, mais d'autres jolis softs, comme Wo Long Fallen Dynasty ou encore Metroid Prime Remastered, qui a littéralement fait fondre les amoureux de la franchise sur Switch.

Principales sorties jeux vidéo d'avril 2023

Pour ce mois d’avril en revanche, il ne faudra pas s’attendre à autant de gros jeux populaires. Les AAA se comptent sur les doigts d’une seule main, mais les gros DLC sont légion. Côté très gros jeu, on aura enfin le droit au très (trop ?) attendu Dead Island 2 ainsi qu’au non moins très attendu Star Wars Jedi Survivor. Horizon Forbidden West reviendra sur le devant de la scène avec son premier gros DLC Burning Shores tandis que Monster Hunter Rise accueillera à bras ouvert son extension XXL Sunbreak sur PlayStation et Xbox Series.

D’autres titres, moins importants, mais non moins intéressants sont également de la partie.

Meet Your Maker - 4 avril 2023 - PS5, Xbox Series, PC, PS4, Xbox One (day one dans le PS Plus Essential)

- 4 avril 2023 - PS5, Xbox Series, PC, PS4, Xbox One (day one dans le PS Plus Essential) Road 96 : Mile 0 – 4 avril 2023 – PS5, Xbox Series, PC, PS4, Xbox One, Switch

– 4 avril 2023 – PS5, Xbox Series, PC, PS4, Xbox One, Switch Curse of the Sea Rats – 6 avril 2023 – PS5, Xbox Series, PC, PS4, Xbox One, Switch

– 6 avril 2023 – PS5, Xbox Series, PC, PS4, Xbox One, Switch Stranger of Paradise : Final Fantasy Origin – 6 avril 2023 – PC (Steam)

– 6 avril 2023 – PC (Steam) EA Sports PGA Tour – 7 avril 2023 – PS5, Xbox Series, PC

– 7 avril 2023 – PS5, Xbox Series, PC GrimGrimoire OnceMore – 7 avril 2023 – PS5, PS4, Switch

– 7 avril 2023 – PS5, PS4, Switch Sherlock Holmes : The Awakened – 11 avril 2023 – PS5, Xbox Series, PC, PS4, Xbox One, Switch

– 11 avril 2023 – PS5, Xbox Series, PC, PS4, Xbox One, Switch Ghostwire : Tokyo – 12 avril 2023 – Xbox Series, (day one dans le Xbox Game Pass)

– 12 avril 2023 – Xbox Series, (day one dans le Xbox Game Pass) Mega Man Battle Network Legacy Collection – 14 avril 2023 – PC, PS4, Switch

– 14 avril 2023 – PC, PS4, Switch Process of Elimination – 14 avril 2023 – PS4, Switch

– 14 avril 2023 – PS4, Switch God of Rock – 18 avril 2023 – PS5, Xbox Series, PC, PS4, Xbox One, Switch

– 18 avril 2023 – PS5, Xbox Series, PC, PS4, Xbox One, Switch Minecraft Legends – 18 avril 2023 – PS5, Xbox Series, PC, PS4, Xbox One, Switch

– 18 avril 2023 – PS5, Xbox Series, PC, PS4, Xbox One, Switch The Mageseeker : A League of Legends Story – 18 avril 2023 – PS5, Xbox Series, PC, PS4, Xbox One, Switch

– 18 avril 2023 – PS5, Xbox Series, PC, PS4, Xbox One, Switch Horizon Forbidden West Burning Shores [DLC] – 19 avril 2023 – PS5

[DLC] – 19 avril 2023 – PS5 Shattered Heaven – 19 avril 2023 – PC

– 19 avril 2023 – PC Stray Blade – 20 avril 2023 – PS5, Xbox Series, PC

– 20 avril 2023 – PS5, Xbox Series, PC Coffee Talk Ep 2 : - 20 avril - PS5, Xbox Series, PC, PS4, Xbox One, Switch (day one dans le Xbox Game Pass)

- 20 avril - PS5, Xbox Series, PC, PS4, Xbox One, Switch (day one dans le Xbox Game Pass) Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp – 21 avril 2023 – Switch

– 21 avril 2023 – Switch Dead Island 2 – 21 avril 2023 – PS5, Xbox Series, PC, PS4, Xbox One

– 21 avril 2023 – PS5, Xbox Series, PC, PS4, Xbox One Stranded : Alien Dawn – 25 avril 2023 – PS5, Xbox Series, PC, PS4, Xbox One

– 25 avril 2023 – PS5, Xbox Series, PC, PS4, Xbox One Honkai : Star Rail – 26 avril 2023 – PC iOS Android

– 26 avril 2023 – PC iOS Android The Last Case of Benedict Fox - 27 avril - Xbox Series, Xbox One, PC, (day one dans le Xbox Game Pass)

- 27 avril - Xbox Series, Xbox One, PC, (day one dans le Xbox Game Pass) Monster Hunter Rise : Sunbreak [DLC] – 28 avril 2023 – PS4 PS5 One Xbox Series

[DLC] – 28 avril 2023 – PS4 PS5 One Xbox Series Star Wars Jedi : Survivor – 28 avril 2023 – PS5, Xbox Series, PC

Star Wars Jedi Survivor, l'une des grosses sorties d'avril 2023

Présentation des plus gros jeux d'avril 2023

Notez évidemment que cette liste ne s'attarde que sur une grosse partie des principales sorties jeux vidéo d'avril 2023. Comme chaque mois, de très nombreux titres sortent, avec différentes ambitions. Sans compter qu'une pléthore de jeux déboule sur Steam et consorts en early access. À côté de ça, de très nombreux jeux profite d'importante mise à jour. En avril par exemple, ce sont Pokemon Ecarlate et Violet qui devraient avoir le droit à un très gros patch.

Notons enfin que de nombreux jeux débarqueront également sur les différents services à abonnement comme le PS Plus Essential, Extra et Premium ou encore le Xbox Game Pass. On a d'ailleurs quelques titres confirmés pour chacun d'entre eux.

Meet Your Maker, pillez et construisez !

4 avril 2023 - PS5, Xbox Series, PC, PS4, Xbox One et en day one dans le PS Plus Essential

Après Dead by Daylight et son spin-off déjanté, Behaviour reviendra prochainement avec Meet Your Maker, un autre jeu multijoueur original. Inspiré de titre comme Mighty Quest for Epic Loot d’Ubisoft, Meet Your Maker propose aux joueurs de se construire de véritables forteresses imprenables bourrées de pièges vicelards pour protéger leurs biens. Dans un second temps, il faudra justement prendre d’assaut les bases des autres joueurs pour tenter de voler leur trésor. Autant vous dire que les constructeurs les plus imaginatifs et les plus vicieux l’emporteront. Il sera possible de construire des réseaux de tunnels labyrinthiques, de poser des pièges ou encore d’y mettre des créatures pour défendre. Le jeu sortira sur console et PC en simultanée et aura même le droit à une disponibilité day one dans le PS Plus Essential d'avril 2023.

Ghostwire: Tokyo, enquête paranormale en plein Tokyo

12 avril 2023 – Xbox Series, (day one dans le Xbox Game Pass)

Ghostwire : Tokyo est un FPS atypique tout droit sortie des fourneaux de Tango Gamesworks (The Evil Within, Hi-Fi Rush…). On y incarne un jeu homme qui se réveille en plein Tokyo après l’invasion soudaine d’une horde de créatures fantomatiques. Démons, esprits et autres monstres antiques pullulent alors dans les rues de la gigantesque ville japonaise. Heureusement, on pourra compter sur l’aide d’un esprit ayant pris possession du corps de notre héros. Grâce à lui, on aura à disposition un large éventail de pouvoir pour purifier les démons. Après une exclusivité temporaire sur PlayStation, le jeu débarque enfin sur Xbox Series et atterrira dès sa sortie dans le Xbox Game Pass.

Minecraft Legends, un nouveau spin-off cubique

18 avril 2023 – PS5, Xbox Series, PC, PS4, Xbox One, Switch (day one dans le Xbox Game Pass)

Loin du jeu de survie bac à sable que l’ont connaît tous, Minecraft Legends fait partie des titres qui visent à étendre l’univers créé par Mojang vers de nouveaux horizons. Ici donc, pas de créations complexes complètement folles, mais un jeu d’aventure stratégique. En incarnant un illustre héros, nous serons amenés à contrôler des hordes de créatures emblématiques de la franchise pour attaquer nos adversaires, explorer et défendre nos terres des menaces extérieures. Il sera tout de même possible de se construire un chez soi pour profiter de tout un tas d'améliorations. Le jeu promet une bonne grosse dose de fan service tout en cherchant à renouveler la recette. Le jeu est attendu sur tous les supports et débarque dès sa sortie sur le Xbox Game Pass.

Horizon Forbidden West : Burning Shores, le DLC exclu PS5

19 avril 2023 – PS5

Après avoir fait les beaux jours de la PS5 début 2022, Horizon Forbidden West reviendra cette année avec un tout premier DLC. Burning Shores enverra Aloy explorer une toute nouvelle région. Comme pour Dead Island 2, la belle rousse se rendra aux alentours de Los Angeles pour y découvrir de nouveaux secrets et sauver une nouvelle fois une partie du monde d’une grande menace. Contrairement au jeu de base, le DLC d'Horizon Forbidden West sera totalement exclusif à la PS5. Les développeurs insistent sur le fait que c’était nécessaire pour exploiter le plein potentiel de leur vision de cette nouvelle aventure. On doit d’ailleurs s’attendre à en prendre plein les mirettes.

Dead Island 2 arrive enfin !

21 avril 2023 – PS5, Xbox Series, PC, PS4, Xbox One

Pour clôturer le mois, plusieurs gros jeux lanceront les hostilités. Notamment Dead Island 2 qui est assurément LE jeu le plus attendu de la dernière décennie (au sens propre du terme). Véritable arlésienne, le titre de Deep Silver a bien failli ne jamais voir le jour. Plus personne ne semblait y croire et pourtant, il débarquera dès cet avril. Dead Island 2 nous permettra d’incarner différents personnages aux capacités uniques que l'on pourra customiser à la volée grâce à un système inspiré des deck builders. Outre l’aspect RPG remanié, le soft proposera un système de démembrement impressionnant et encore jamais vu grâce à un moteur physique maison qui gère la localisation des dégâts d’une main de maître. Cœurs sensibles, s’abstenir.

The Last Case of Benedict Fox, l'indé-spensable du mois d'avril ?

27 avril - Xbox Series, Xbox One, PC, (day one dans le Xbox Game Pass)

Grosse sortie très attendu de la scène indé, The Last Case of Benedict Fox débarquera à la fin du mois d'avril en exclusivité sur les consoles Xbox et sur PC. Le jeu s'annonce comme un mélange de point'n click, de metroidvania et de jeu d'action aventure teintée de narration. On y incarnera un détective capable de voyager entre deux dimensions. On devra résoudre différentes enquêtes liées à d'étranges meurtres, dont celui de notre paternel. Tout un programme alimenté par une direction artistique qui fait d'ores et déjà mouche.

Star Wars Jedi : Survivor, la suite tant attendue

28 avril 2023 – PS5, Xbox Series, PC

On finira le mois d’avril avec de la science-fiction et Star Wars Jedi Survivor. Respawn remet le couvert avec une suite qui s’annonce complètement démesurée comparé à Fallen Order. Les développeurs nous promettent ici un grand monde ouvert à explorer où il sera enfin possible de se déplacer rapidement, et de donjon annexe à découvrir. Les combats s'annoncent par ailleurs toujours aussi palpitants, plus encore même, tandis que la mise en scène devrait une fois encore nous offrir du grand spectacle. En tout cas, le studio a redoublé d’efforts à chaque présentation pour chauffer les fans à blanc. Star Wars Jedi Survivor devrait les satisfaire.