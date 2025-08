Nous voilà déjà arrivés à la seconde moitié de l’été, le temps passe beaucoup trop vite. Du côté de notre industrie préférée, ça s’active aussi lentement mais sûrement avec pas mal de nouveautés pour ce mois d'août 2025. Aucune plateforme n’est vraiment favorisée, malgré la sortie récente de la Nintendo Switch 2 que l’on aurait pensé peut-être plus présente les premiers mois de sa sortie. Finalement, les joueurs PS5 et Xbox Series seront eux aussi rassasiés tandis que sur PC, on raflera comme toujours un peu la mise. Dans tous les cas, il y aura de quoi faire ce mois-ci avec des jeux extrêmement attendus comme Metal Gears Solid 3 Remake, Lost Soul Aside ou encore l’arrivée d’exclusivité Xbox Series sur PS5.

Une tonne de nouvelles sorties, dont de très gros jeux attendus

La première moitié du mois d'août restera relativement timide avec quelques nouveautés notables tout de même. On pense notamment à Demon Slayer - Kimetsu no Yaiba : The Hinokami Chronicles qui viendra satisfaire les fans du manga éponymes, mais aussi l’excellent Senua’s Saga : Hellblade 2 Enhanced qui fera son entrée fracassante sur PS5. L’exclusivité Xbox ouvrira le bal à d’autres jeux comme Gears of War Reloaded, version revisitée du premier jeu, qui débarquera quant à lui fin août sur les consoles de Sony. Mais le roi de ce début août est incontestablement Mafia the Old Country, nouvel épisode de la célèbre franchise qui débarque sur PS5, Xbox Series et PC.

La seconde partie du mois d'août sera quant à elle beaucoup plus chargée en jeux video évènement. Il y aura notamment Gears of War Reloaded, Delta Force sur console, le jeu indé prometteur Sword of the Sea qui débarque d’ailleurs en Day One dans le catalogue PS Plus. Un jeu contemplatif où l’on sera amené à surfer de magnifique paysage envoûtant tout droit sortie de l’imaginaire d’artistes à qui l’on doit ABZU, The Pathless ou encore the Journey. Si les jeux indépendants ce n’est pas trop votre truc, vous aurez tout de même de grosses sorties à vous mettre sous la dent avec notamment Metal Gear Solid 3 Remake qui débarque en grande pompe. Konami a enfin sorti de sa licence qui revient sur le devant de la scène au même titre que Silent Hill en septembre.

C’est aussi ce mois-ci que sort Lost Soul Aside sur PS5 et PC. Un beat’em all ultra-prometteur tout droit venu de Chine pour se faire une place aux côtés de Ninja Gaiden, Stellar Blade et autre Devil May Cry et Bayonetta. Enfin, les joueurs Xbox Series pourront enfin toucher l’excellent Black Myth Wukong et le non moins génial Helldivers 2. La Nintendo Switch 2 aura aussi le droit à quelques jeux vidéo avec le nouveau Story of Season et le DLC/mise à niveau de Kirby et le Monde Oublié qui mèneront la danse.





Metal Gear Solid 3 Remake, Hellblade 2 (PS5) et Lost Soul Aside font partie des grosses sorties jeux video du mois d'aout 2025.

La liste de tous les jeux vidéo marquants d'aout 2025

Un programme XXL donc pour cette deuxième partie de l’été qui précédera une rentrée que l’on attend de pied ferme. De très gros jeux video sont encore attendus dans les mois qui viennent avec notamment Silent Hill f, Hell is Us, Borderlands 4 ou encore le DLC d’Indiana Jones et le Cercle Ancien. On ne vous parle même pas d’octobre et novembre, ça va être un déluge ! En attendant tout ça, voici tous les jeux marquants d’août 2025.

4/08

Magic Inn – PC

5/08

Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba : The Hinokami Chronicles 2 – PC, PS4, PS5, One, Xbox Series, Switch

– PC, PS4, PS5, One, Xbox Series, Switch Disco Elysium – Android

7/08

Artis Impact – PC

– PC Fruitbus – Xbox Series, Switch

– Xbox Series, Switch Gradius Origins – PC, PS5, Xbox Series, Switch

– PC, PS5, Xbox Series, Switch MakeRoom – PC

– PC Operation Night Strikers – PC, Switch

8/08

Cat Quest III – iOS, Mac

– iOS, Mac Mafia : The Old Country – PC, PS5, Xbox Series

12/08

Abyssus – PC

– PC Echoes of the End – PC, PS5, Xbox Series

– PC, PS5, Xbox Series Senua’s Saga: Hellblade II Enhanced – PS5

– PS5 Viewfinder – Xbox Series

14/08

Dorfromantik – PS4, PS5, One, Xbox Series, iOS, Android

– PS4, PS5, One, Xbox Series, iOS, Android Madden NFL 26 – PC, PS5, Xbox Series, Switch 2

– PC, PS5, Xbox Series, Switch 2 Midnight Murder Club – PC, PS5

– PC, PS5 Warhammer 40,000 : Dawn of War – Definitive Edition – PC

19/08

Delta Force – PS5, Xbox Series

– PS5, Xbox Series Sword of the Sea – PC, PS5

20/08

Black Myth : Wukong – Xbox Series

– Xbox Series Morbid Metal – PC

– PC Void/Breaker – PC

26/08

Gears of War : Reloaded – PC, PS5, Xbox Series

– PC, PS5, Xbox Series Helldivers 2 – Xbox Series

– Xbox Series Quartet – PC

– PC Space Adventure Cobra : The Awakening – PC, PS5, Xbox Series, Switch

27/08

Story of Seasons : Grand Bazaar – PC, Switch

28/08

Kirby et le monde oublié – Switch 2

– Switch 2 Metal Gear Solid Delta : Snake Eater – PC, PS5, Xbox Series

– PC, PS5, Xbox Series Super Robot Wars Y – PC, PS5, Switch

– PC, PS5, Switch Varlet – PC, PS5, Switch

29/08

Lost Soul Aside – PC, PS5

– PC, PS5 Plan B: Terraform – PC

– PC Shinobi : Art of Vengeance – PC, PS5, Xbox Series, Switch

